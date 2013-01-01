Познание в цифре

Наталья Пригаро – заведующая отделом краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки

Досье

Родилась Наталья Пригаро в 1958 году в поселке Сибирцево Приморского края. Ее отец строил жилье для геологов, поэтому приходилось часто менять место жительства. Однако когда дочь пошла в первый класс, семья осталась жить в приморском поселке Кавалерово. Окончив школу, Наталья в 1976 году поступила в Хабаровский институт культуры на факультет «Библиотечное дело». В 1980 году по распределению прибыла на Сахалин в профсоюзную библиотеку Дома культуры железнодорожников. Через три года перевелась в областную универсальную научную библиотеку (Сах-ОУНБ), где трудится почти 35 лет.

Коллектив информационно-библиографического отдела областной библиотеки. Наталья Пригаро – третья слева 2009 г.

Несостоявшийся детектив

– Наталья Александровна, вы много лет трудитесь в книжном храме. А что такое для вас книга? – Это мир без конца и без края, полный знаний и удивительных открытий. Росла я девочкой домашней, поэтому читала запоем. А приучили меня к книгам не только родители, но и учитель географии. Она была увлеченным человеком, водила нас с одноклассниками в походы, мы сплавлялись по речкам на лодках и плотах. На своих уроках применяла педагогическую хитрость – останавливала рассказ на самом интересном месте, а ученики должны были найти книгу и дочитать концовку. В школьную библиотеку мы бежали наперегонки. Еще один человек, которому я благодарна за открытие книжного мира, – это наш библиотекарь. Очень молоденькая и симпатичная, она вела еще и внеклассную работу. Благодаря ее энтузиазму у нас был создан школьный театр. Костюмы шили сами, помогали мастерить декорации. Я с удовольствием играла роли, которые мне поручали, – от героев-пионеров до сказочных персонажей.

Наталья Пригаро в отделе краеведения СахОУНБ.

– Любовь к чтению и привела вас в профессию библиотекаря? – Не совсем так. Долгое время у меня и мысли не было, чтобы стать библиотекарем. Начитавшись детективов, к концу школы решила стать следователем, ведь это профессия героическая, связанная с опасностями и риском. Мама была категорически против. Более женской и подходящей для меня она считала свою профессию – бухгалтера. Чтобы отвлечь меня от желания поступать в юридический вуз, пригласила к нам домой знакомого сотрудника УВД, который должен был напугать меня ужасами милицейской службы. Он и старался, в его рассказе в основном фигурировали стрельба и страшные дела уголовников. В итоге было достигнуто главное – как послушная дочь, я отправилась в Хабаровск поступать в институт народного хозяйства. Подала заявление. Поскольку в аттестате у меня были сплошные пятерки и лишь одна четверка, мне нужно было сдать всего один экзамен. В коридоре студенческого общежития, куда меня поселили, увидела лист ватмана с фотографиями передовиков бухгалтерского дела. Все они сидели в нарукавниках и, низко наклонившись над счетами, что-то сосредоточенно высчитывали. Мне стало тоскливо. Думаю: «Неужели и я тоже буду вот так всю жизнь делать одно и то же – костяшками туда-сюда…» В день, когда все абитуриенты пошли сдавать экзамен, я отправилась забирать документы. В приемной комиссии мне их не отдавали. Говорят: «С таким аттестатом и уходить собираетесь?! Сдайте математику, поучитесь немного, может, вам и понравится…» Я настояла на своем. Но надо было куда-то идти учиться. Вот тогда и вспомнила, как тепло и комфортно чувствовала себя в библиотеке. Тут же с возвращенными мне документами поспешила в институт культуры. И уже многие годы с радостью занимаюсь любимым делом.

На занятиях со студентами. 2005 г.

Кстати Наталья Пригаро – автор 24 публикаций. С 2000 года, параллельно с основной работой, преподает библио-тековедческие дисциплины в СахГУ и Сахалинском колледже искусств. Биографическая справка о Наталье Александровне размещена в Сахалинской областной Книге Памяти

Островные метаморфозы

– Почему при распределении в вузе вы выбрали далекий ост-ров Сахалин? – Для нас молодых 1980-е годы были полны романтики. Многие уезжали из городов «за туманом и за запахом тайги». Вот и я вместе с большой группой студентов почти два месяца работала в путинном отряде на Курилах, в Крабозаводском. Еще один отряд наших ребят трудился на Сахалине. Им очень повезло – лето на острове выдалось изумительным – солнечным и жарким. Однокурсники не только ударно поработали, но и прекрасно отдохнули. Они так красочно описывали нам остров, что почти все на курсе решили начинать свою трудовую жизнь именно там. На распределении за Сахалин развернулась настоящая битва, я попала в пятерку счастливчиков. Однако радость была преждевременной – первая встреча с областной столицей, которая состоялась 5 августа 1980 года, привела в замешательство. В отличие от живописных рассказов однокурсников, Сахалин встретил меня моросящим затяжным дождем. Удивил и августовский холод. Первым желанием было вернуться в аэропорт. Но, к счастью, не дала волю сиюминутной слабости, за что сама себя благодарю. Направили меня в профсоюзную библиотеку ДК железнодорожников. Отработала там по договору три года. И это было счастье – находиться рядом и общаться с директором ведомственного очага культуры Валерием Савченко. Он всегда умел удивлять, а если надо, помочь. Кстати, от него узнала, что сахалинцы красную икру едят только большими деревянными ложками (смеется).

Агитпоезд на север Сахалина. Наталья – выпускница Хабаровского института культуры. 1980 г. Наталья с участниками агитпоезда. 1980 г. Встреча в Америке. Наталья Пригаро с одним из организаторов стажировки. США, 2003 г. На фоне Белого дома. США, 2003 г. «Чистая» работа библиотекарей СахОУНБ. Наталья Пригаро (слева) с коллегами на субботнике. С друзьями на своем юбилее. Наталья Пригаро – вторая справа. 2013 г. На юбилее Натальи Пригаро. 2013 г. На выпускном у сына Андрея – серебрянного медалиста. С цветами – дочь Полина. Наталья Пригаро (справа). Мероприятие для читателей библиотеки. День информации в СахОУНБ проводит Наталья Пригаро.

Краеведение вокруг нас

– Большая часть жизни у вас связана с областной универсальной научной библиотекой. Десять лет вы возглавляли одно из ее самых интеллектуальных подразделений – информационно-библиографический отдел. Сейчас являетесь заведующей отделом краеведения. Чем увлекает вас это направление? – Человек порой и не подозревает, что краеведение – вокруг нас, и это очень интересно. Мы путешествуем по острову, любуемся пейзажами, занимаемся огородничеством на дачных участках, поем песни у костра про Сахалин – а ведь это все основа краеведения. В это научное направление входят география, топонимика, гидрология, история переселенцев, создания населенных пунктов и предприятий, открытие месторождений полезных ископаемых и многое другое. Наша задача – заинтересовать человека, пробудить его любопытство, подсказать, где можно найти информацию, как правильно называется ручей, когда был установлен тот или иной памятник, кто и как открыл Сахалин… Кстати, не так давно в библиотеке мы открыли новую площадку – Зал имени Г. И. Невельского. В нем немало интересного, в том числе рукопись его дочери Ольги Геннадьевны – «Адмирал Невельской и завоевание реки Амур». А вообще наша работа сродни исследовательской. Здесь важно не только найти документ, приобрести его для библиотеки, но и сохранить для потомков. Именно поэтому с 2010 года мы приступили к оцифровке краеведческого фонда. Уже переведено в цифровой формат более 10 тысяч документов. Наиболее редкие издания представлены на сайте библиотеки в Публичной электронной библиотеке (ПЭБ). Большое внимание уделяем распространению знаний о регионе, созданию и продвижению краеведческих ресурсов, формированию и развитию информационных потребностей у населения. И поиск форм библиотечной деятельности нескончаем.

Блицопрос

– Ваши дети любят читать? – Мои сын и дочь уже взрослые. В детстве очень любили, чтобы я читала им вслух. И сейчас оба – книголюбы. Меня радует, когда они просят: «Мама, дай что-нибудь почитать на свой выбор». Младшей внучке только годик, и малышка пока довольствуется колыбельными. А двух других внуков, старшему сейчас шесть лет, недавно привела в библиотеку и показала, где живут книжки. – Каковы ваши увлечения? – В школе и институте занималась гимнастикой и баскетболом. Сейчас мой досуг – внуки. Играю с ними в футбол, хожу в лес, на речку. В выходные, как правило, два часа провожу в бассейне. Люблю путешествовать, и не только по стране. Побывала в Америке, а также во многих теплых зарубежных странах, поскольку солнце обожаю. – Какую бы книгу прихватили с собой на необитаемый остров? – Для библиотекаря это сложный вопрос, ведь читать приходится много. Но для души в уединение взяла бы томик стихов Анны Ахматовой. – С кем из писателей прошлых лет вы бы хотели встретиться? – Хочется поговорить с Михаилом Булгаковым. Я очарована его творчеством. В романах писателя есть масса тем, в том числе и философских, которые хотелось бы с ним обсудить. К примеру, поговорить о том, как много значит слово в нашей жизни или насколько изменился человек за последнее столетие.