Долинский полицейский отказался от взятки в 29 тысяч рублей

Сахалинец пытался дать взятку начальнику долинской ГИБДД, полицейский от денег отказался. Теперь 41-летнего долинца будут судить за покушение на дачу взятки.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, 31 октября примерно в 16:00 сотрудники долинской ГИБДД остановили автомобиль. Предположив, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил отказом. Полицейские составили протокол об административном правонарушении за отказ выполнять законное требование сотрудника полиции.

В этот же день подозреваемый пришел в кабинет начальника отделения ГИБДД по Долинскому городскому округу и попытался передать ему взятку в размере 29 тысяч рублей, которые положил на его рабочий стол. Полицейский от взятки отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.