Мясной запас
Сахалинцы теперь могут покупать свинину от «Мерси Агро Сахалин» без торговой наценки
На Сахалине заработал первый оптово-распределительный центр компании «Мерси Агро Сахалин». Если раньше жители области могли купить их продукцию только на рынках или в магазинах, то теперь недалеко от областного центра появилась «оптовка», реализующая свинину по цене от производителя.
– Создание такого центра связано с особенностями технологического процесса свинокомплекса, – рассказал генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, – дело в том, что на самом комплексе действует жесткий режим биобезопасности. В соответствии с ветеринарными правилами допускать сторонний автотранспорт на территорию фермы мы не имеем права.
Руководитель компании объяснил, что это стало настоящей проблемой – люди, которым полюбилось мясо от «Мерси Агро Сахалин», приезжают на объект и просят продать им нужный товар, что производителю делать строго-настрого запрещается.
Кто-то каждый день покупает продукты в магазинчике рядом с домом, кто-то предпочитает запасаться впрок и без торговых наценок. Если вы сторонник второго варианта, оптово-распределительный центр – то, что вам нужно.
Расположился он в Новоалександровске. Сюда на КамАЗе с прицепом прямиком с таранайской фермы привозят свежайшую продукцию: уже запакованные в вакуумные пакеты куски «разделки» (от 1,5 кг) и полутуши (примерно 40 кг). К слову, переправляет груз уникальная машина. Специальный прицеп с огромным холодильником «Тонар» способен перевозить за раз 350 полутуш. Именно охлажденные полутуши в нем перевозятся подвешенными под потолком, как того требуют правила транспортировки такого вида продукции.
Кроме охлажденного мяса, центр будет реализовывать и «заморозку». Это особенно удобно тем, у кого нет возможности правильно дома хранить охлажденный продукт. При транспортировке в холодильной камере «Тонара» устанавливают нужный температурный режим. Охлажденное на ферме мясо точно в таком же виде попадает в оптово-распределительный центр. Можно подмораживать его и непосредственно в пути.
Несомненно, в оптово-распределительный центр будут приезжать и хозяева торговых точек из других районов области. «Мерси Агро Сахалин» развозит свою продукцию, в том числе и на север острова, тем не менее предприниматели и сами приезжают в Южно-Сахалинск за разным товаром. Согласитесь, очень удобно самостоятельно определять свой график посещения оптовых баз, самим заехать по пути в Новоалександровск, закупить мяса, чтобы потом продавать его в своей торговой сети или заготовить в домашних условиях, например, домашнюю тушенку.
Таранайский комплекс по производству свинины практически вышел на полную мощность. До конца года ферма планирует выйти на результат – 2,3 тысячи тонн мяса в живом весе за год. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был меньше на тысячу тонн. К концу следующего года ферма планирует поставить на столы сахалинцев 5 тысяч тонн отменного продукта.
Фото предоставлено АО «Мерси Агро Сахалин»
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