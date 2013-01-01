Мясной запас

На Сахалине заработал первый оптово-распределительный центр компании «Мерси Агро Сахалин». Если раньше жители области могли купить их продукцию только на рынках или в магазинах, то теперь недалеко от областного центра появилась «оптовка», реализующая свинину по цене от производителя.

– Создание такого центра связано с особенностями технологического процесса свинокомплекса, – рассказал генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, – дело в том, что на самом комплексе действует жесткий режим биобезопасности. В соответствии с ветеринарными правилами допускать сторонний автотранспорт на территорию фермы мы не имеем права.

Руководитель компании объяснил, что это стало настоящей проблемой – люди, которым полюбилось мясо от «Мерси Агро Сахалин», приезжают на объект и просят продать им нужный товар, что производителю делать строго-настрого запрещается.

Кто-то каждый день покупает продукты в магазинчике рядом с домом, кто-то предпочитает запасаться впрок и без торговых наценок. Если вы сторонник второго варианта, оптово-распределительный центр – то, что вам нужно.