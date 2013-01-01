Лето с дедом

В России в конце октября отметили День бабушек и дедушек. Мы спросили сахалинцев, какую роль они сыграли в их жизни с самого детства

Арсений Шахов, второклассник:

– Баба Галя и деда Миша живут в Тымовском. На летние каникулы я обычно уезжаю туда. Мне всегда интересно с ними. С бабушкой мы возимся в огороде, и я большой клизмой поливаю овощи на грядках. А дедушка дает пользоваться планшетом: я на нем ищу какие-то географические объекты. Еще он мне подарил целую коробку наушников, мне их хватит лет на десять. Деда Миша любит рыбачить, но меня пока с собой не берет. Еще мы с бабушкой были в Таиланде. Может быть, она боялась одна ехать, и взяла меня с собой. Там было здорово: мы отдыхали у моря, ходили на всякие интересные экскурсии! Я купался со спасательным кругом. Бабушка не умеет плавать, поэтому в море я купался один. Хочу научить бабу Галю плавать, вдруг мы еще раз полетим в Таиланд. Это получится, если у меня не будет тройки по одному предмету. Рядом с Патайей есть какой-то остров, и я думаю, если и бабушка будет уверенно чувствовать себя в воде, мы попробуем до него добраться вплавь. Да и вообще, умение плавать всегда пригодится в жизни.

Сергей Антропов, дворник:

– Дедушек и бабушек у меня четверо – с маминой и папиной стороны. Главная их роль, я думаю, в том, что они дали жизнь моим родителям, а они мне. Справедливо говорят о том, что основы человека закладываются в детстве. Бабушка приучила меня к чистоте и порядку, а деду я обязан тем, что все могу сделать сам: забить гвоздь в стенку и починить проводку. То есть, он научил меня работать руками – плотничать или разобраться с сантехникой для меня не проблема. Еще дед научил рыбачить, в принципе, благодаря ему я стал профессиональным рыбаком. Уверен, что старшее поколение в семье всегда является ярким примером мужества в различных жизненных невзгодах. Ведь, пройдя через ужасы Великой Отечественной войны, они остались оптимистами и жизнелюбами. А главный урок, который нам дают бабушки и дедушки, – постоянно совершенствоваться и достигать всего в жизни самостоятельно. Родители, конечно, участвовали в моем воспитании, но в основном они работали, поэтому занимались мной в детстве бабушки и дедушки. Знания, которые от них получил, пригодятся на всю жизнь.

Ольга Дружинина, адвокат: