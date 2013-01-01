Незабываемый набеяки

Мияниси-сан честно признался, что вот именно такой (!) набеяки удон больше нигде не попробуешь. Одна из причин – к нему требуется лично разработанный шеф-поваром специальный соус, который добавляют в бульон. Основные ингредиенты наш собеседник открыл: из соли, сахара, адиномото (усилитель вкуса – глутамат натрия), приправы дащи и соевого соуса надо сделать смесь общим объемом в 50 мл. Но вот в каких пропорциях и последовательности этот соус делать – как раз и является фирменным секретом мастера.

Оригинальным рецептом из Страны восходящего солнца с нами поделился почетный гражданин Южно-Сахалинска, шеф-повар и владелец ресторана «Фурусато» Мияниси Ютака. Он пояснил: название этого блюда состоит из трех слов, обозначающих «набе» – «горшок», «яки» – «греть» и «удон» – «лапша». Уже из него понятно, что блюдо подается горячим в специальном керамическом горшочке. Причем в некоторых ресторанах его могут готовить на газовой плитке прямо на глазах у посетителя, что превращает ужин или обед в настоящее гастрономическое шоу.

А первым здесь готовится бульон из голов мелкой креветки. Варить его требуется не более 3-4 минут, после чего процедить в горшочек, куда также заливается и названный выше соус. Затем в отдельную посуду загружается белая японская лапша удон, которая делается из пшеничной муки без яйца. Через 5-6 минут пребывания в кипящей воде ее промывают в дуршлаге под холодной водой, встряхивают и загружают в горшочек с бульоном, куда тут же разбивают одно яйцо.

Теперь настал черед нескольких перьев зеленого лука, грибов шиитаке и камабоку (что это – см. ниже). Венцом всему становится выложенная тоже поверху блюда эбитемпура – так в Японии называют зажаренную в кляре крупную очищенную креветку.

– Пожалуйста, попробуйте! – предложил Мияниси-сан. – Это блюдо очень популярно в холодную пору, потому что замечательно согревает…

Признаюсь: набеяки удон оказался настолько вкусным, что… я чуть не проглотил его вместе с керамическим горшком, фарфоровой ложкой и палочками для еды хаси. Со вкусом морепродуктов и с чуть сладковатым оттенком бульон придал лапше незабываемый аромат, а когда дело дошло до всех остальных ингредиентов... М-м-м!!! Японцам, конечно, видней, когда правильней употреблять это блюдо, но я теперь готов кушать его не только в холодное время года!..