Новое Дальнее засадили деревьями и заставили игровыми площадками

Еще 12 детских площадок установят в Дальнем до середины ноября. Они появятся во дворах на улицах Большая Полянка, Байкальская, Крымская, Бориса Полевого.

Благоустройство планировочного района Дальнее в этом году близится к завершению. В этот раз акцент сделали на формировании благоприятной среды для жителей. Особое внимание уделили озеленению нового микрорайона. С июня по октябрь совместно с бизнесом и жильцами новостроек высажено порядка 2 тысяч деревьев и кустарников. Это кизильник, рябины, ели, березы и клены.

Руководитель управления по работе с обращениями граждан Южно-Сахалинска Светлана Кураспедиани отметила, что с каждым годом становится все больше людей, не равнодушных к судьбе своего района.

- Ни одно обращение и пожелание людей не остается без внимания. Мы стараемся приложить максимум усилий, чтобы сделать жизнь жителей села и нового микрорайона комфортной. Регулярно устраиваем субботники, экологические акции, помогаем решать житейские вопросы.

При помощи предпринимателей, работающих в районе, удалось обустроить парковочные карманы на улице 1-й Московской, возле павильонов местных товаропроизводителей. Также по обращениям граждан установлены лежачие полицейские на ул. Крымской, а в самом селе - у почтового отделения на ул. Студенческой и у детского сада «Ручеек» на ул. Садовой. Кроме того, во дворе дома №18 на ул. Байкальской завершилось обустройство ранее установленной детской площадки. Здесь появился игровой домик, утенок-качалка и др. В новом микрорайоне Дальнего смонтированы игровые комплексы во дворах домов на ул. Шебунина, 3а и ул. Монетной, 2. А в самом селе преобразились две существующие площадки: на ул. Ударной, во дворе дома №15, и ул. Садовой. Здесь уложено новое покрытие, старые элементы заменены на новые. Также по просьбам жителей в этом сезоне были обустроены тротуарные дорожки, выходящие со дворов к автобусным остановкам.

Результативным стало взаимодействие с администрацией города и для жильцов дома №2 на ул. Байкальской в новом микрорайоне. Неоднократно люди жаловались, в том числе и мэру Сергею Надсадину, на узкий двор и нехватку парковочных мест. В план дворовой территории были внесены изменения, его расширили, дополнительно сделали две полноценные парковочные зоны на несколько автомобилей и пешеходную дорожку. За счет программы инициативного бюджетирования в селе были приведены в порядок сквер и расположенный здесь памятник в честь героев Великой Отечественной войны, а на ул. 1-й Московской в новом микрорайоне установлен хоккейный корт. Что касается масштабных работ, в этом году капитально отремонтировали улицы Студенческая, Новая, Садовая в Дальнем, а в новом микрорайоне завершили строительство улиц Большая Полянка, Байкальская и Крымская. Сейчас здесь заканчивается монтаж опор освещения. В следующем году работы по благоустройству Дальнего продолжатся. Одним из приоритетных направлений станет озеленение, сообщает пресс-служба администрации города.