Чемпионка мира по пляжному фрисби провела мастер-класс для сахалинцев

Профессиональные спортсмены из Москвы дали южносахалинцам мастер-класс по алтимат фрисби.

Инга и Алексей Сулимовы – игроки ведущих команд России Brilliance и «Долгорукие». Кроме того, Инга – капитан сборной страны по пляжному алтимату, которая в этом году впервые в истории выиграла чемпионат мира в Испании, разгромив постоянных фавориток из США.

- Нас пригласили игроки из островной команды Salmon de island для повышения уровня их мастерства. Это типичная для регионов картина, когда алтимат фрисби представлен только одной командой, которая «варится в своем котле», поэтому нужны новый опыт и игры с другими соперниками. Для Сахалина актуальны связи с коллегами из Приморья – во Владивостоке тоже есть постоянная команда по алтимату. Вам надо чаще выезжать во Владивосток или приглашать их игроков к себе, тогда рост команды будет более заметным, - отмечает Инга Сулимова.

По ее словам, в последние годы популярность алтимат фрисби растет. Теперь уже олимпийский вид спорта набирает обороты в стране, проводятся постоянные фрисби-кэмпы, российские игроки регулярно выезжают на мировые соревнования, откуда привозят новый опыт и свежие идеи. Часть из таких наработок Инга и Алексей представили сахалинцам, которые под руководством тренеров отрабатывали приемы защиты и нападения, тактические связки и схемы, броски и элементы функциональных тренировок.

- Это огромный шаг в развитии алтимата на Сахалине. Мы впервые увидели профессиональных игроков с огромным опытом, которые готовы им делиться. За несколько дней из нас выжали все соки, настольно работоспособны и профессиональны тренеры. Кстати, мы тренировались вместе с выпускниками «Школы уличного спорта»: в этом году в нашу команду Salmon de island вошли еще несколько ребят из этого проекта. Вместе с тем есть проблемы с доступностью залов для тренировок. Мы не можем принять в межсезонье всех желающих поиграть, потому остается только вариант летних тренировок, - поделился капитан сахалинской команды по алтимат фрисби Вадим Борисов. Два года он с единомышленниками проводит бесплатные тренировки по алтимат фрисби, развивает этот набирающий популярность вид, а в настоящее время планирует заразить игрой с летающими дисками еще больше жителей острова. Благодаря грантовой поддержке правительства Сахалинской области организаторы проекта «Школа уличного спорта» планируют развивать новое направление - фрисби-гольф. После закупки необходимого оборудования начнутся тренировки и выездные мастер-классы, в которых смогут участвовать все желающие, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Наша справка Алтимат (Ultimate) — динамичный командный игровой вид спорта с летающим диском фрисби. Игру ведут две команды на прямоугольном поле с зонами в торцах. Пасуя диск между игроками своей команды, необходимо поймать его в зоне противника. Игрок, владеющий диском, перемещаться по полю не может. Игроки противоположной команды должны сбить диск в воздухе либо вынудить соперников сделать неточный пас, чтобы иметь возможность нападать самим. Диск-гольф (англ. disc golf) или фрисби-гольф — индивидуальный вид спорта с летающим диском (фриcби), где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки от стартовой точки — «ти», выполняя броски специальным диском (каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска), до цели — корзины, сделав наименьшее количество бросков. Дистанции для диск-гольфа располагаются обычно на территории парков, где есть разнообразный ландшафт, предлагающий естественные преграды на траектории диска. Эти препятствия являются важной частью игры.