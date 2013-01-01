Детский омбудсмен озвучит властям Сахалина рекомендации по работе областных детдомов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку 1 ноября прибыла в Сахалинскую область.

До визита Анны Кузнецовой в Сахалинской области работали специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Ими проведена инспекционная проверка семи детских учреждений в Южно-Сахалинске, Троицком, Макарове и Аниве. Выявленные плюсы и минусы и подготовленные рекомендации также будут обсуждены с руководством региона.

В программе визита детского омбудсмена 2 ноября – посещение Сахалинского областного специализированного дома ребенка, рабочая встреча с первым заместителем губернатора Сахалинской области Александром Дерновым и участие в круглом столе "Деятельность органов опеки и попечительства, направленная на сохранение семьи".

3 ноября Анна Кузнецова примет участие в открытом уроке, посвящённом истории праздника День народного единства, который пройдёт в кафедральном соборе Рождества Христова.

Южно-Сахалинск станет завершающей точкой рабочей поездки Анны Кузнецовой по регионам Дальнего Востока. В период с 29 октября по 1 ноября детский омбудсмен посетила Камчатский и Приморский края, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.