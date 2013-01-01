Тихий остров
1917-й – год великих потрясений для страны, на Северном Сахалине прошел довольно спокойно
Власть телеграфа
Население Северного Сахалина – около 7,5 тысячи человек, из них более половины крестьяне, которым не было особого дела даже до того, что происходило в островной столице.
Среди крестьян, конечно, были и зажиточные, и бедняки – но земли на острове много, да и рыбные промыслы под боком. По свидетельству историка Михаила Высокова, на острове только 50 крестьянских хозяйств, или 6,5 процента, пользовались услугами сельскохозяйственных рабочих (батраков), которых насчитывалось всего 70 человек на весь Сахалин и были они в жутком дефиците.
Фабрик и вовсе не было, лишь сезонные рыбные промыслы, небольшие угольные копи, словом, организованный пролетариат отсутствовал. Так что политикой интересовался только узкий круг местной интеллигенции.
Известие об отречении Николая II пришло в Александровск в 2 часа ночи. В связи с чрезвычайной важностью событий заведующий местной радиостанцией Александр Цапко разбудил вице-губернатора фон Бунге и командира пешей жандармской команды полковника Бутакова. Поразмышляв ночь, фон Бунге принял сторону Временного правительства, а Бутаков остался верен монархии.
А почтово-телеграфные работники, как наиболее информированные люди, решили взять власть в свои руки. На следующий день они создали свой профсоюз, делегаты которого, Цапко и Колбунов, отправились на местный сход крестьян (тогда Александровск делился на пост и слободку), где рассказали о происходящем, и предложили по примеру Николаевска (Николаевска-на-Амуре) создать Комитет общественной безопасности (КОБ). Крестьяне подумали и решили – коль власть переменилась, то почему бы и нет?
В КОБ, помимо упомянутых Цапко (председателем) и Колбунова, избрали также Самойлова, Кайзера, Протопопова, Журавлева, Шевченко, Русланова, Прошкина, Михеева. Было это 6 марта.
На следующий день КОБ порекомендовал солдатам местной жандармской команды (по сути, это была обыкновенная строевая часть, просто по договору 1905 года России запрещалось иметь на Сахалине войска, вот и приходилось маскироваться) сменить командира «монархиста» полковника Бутакова. А почему бы и нет? – решили солдаты и избрали командиром штабс-капитана Зевакина. Которого, впрочем, в апреле поменяли на врача Капустина. Поменяли бы и еще на кого-нибудь, но летом 130 наиболее активных «штыков» отозвали от греха подальше на фронт.
Через день после создания КОБа туда пришли делегаты от канцелярии вице-губернатора (по сути, областного правительства), чтобы поинтересоваться, что это за власть такая новая. Цапко включил в состав комитета и их – работать-то кому-то надо было. Что делать дальше, никто не знал. Жизнь просто продолжалась.
Фон Бунге издал указ о сложении своих полномочий 13 марта, после того как Временное правительство 12 марта направило из Николаевска на остров своих комиссаров – Криворучко, ставшего впоследствии «большевиком», и Гагарина.
Криворучко по прибытии на остров 16 марта комиссарские полномочия с себя охотно сложил и просто окунулся в кипение общественной жизни. А Гагарин быстро и вдрызг разругался со всеми местными активистами, охарактеризовав их как «губителей свободной России». И покинул остров, увезя с собой уничижительные характеристики членов КОБа («Страдает манией величия», «бывший член Союза истинно русского народа» (черносотенцев), «авантюрист, величавший себя крупным рыбопромышленником в Москве и Петрограде и прокутивший там отцовские деньги», «спиртонос (торговец нелегальным спиртным) и самосадчик (самогонщик)», «спиртонос и провокатор», «вор»).
И только телеграмма от Министерства внутренних дел, утвердившая 21 марта Цапко комиссаром Сахалинской области, дала некоторую определенность в том, кто руководит Северным Сахалином.
Реальное училище
Впрочем, 4 апреля образовалось еще и рабочее бюро, которое возглавил коллега Цапко по почтово-телеграфной конторе Ельяшевич, а 24 апреля рабочее бюро вместе с делегатами местного гарнизона создали Совет рабочих и солдатских депутатов. Началось «перетягивание каната власти». Впрочем, очень и очень вялое…
Однако произошло в тот год и несколько действительно значимых событий. Так, 3 июня пост Александровский по ходатайству жителей был преобразован в город Александровск, который стал административным центром Сахалинского уезда. Тогда же все областные учреждения были переведены в Николаевск-на-Амуре.
В июле сахалинский КОБ был распущен, власть перешла к трем уездным комитетам, которые в сентябре провели первые по-настоящему всеобщие демократические выборы в Александровскую городскую думу, Михайловское и Тымовское земские собрания. Все эти органы были самостоятельные, поэтому сформировали «Коллектив самоуправлений о. Сахалин» для координации своей работы.
Кроме того, в 1917 году в посту Александровском открылось реальное училище с 7-летним курсом обучения – до этого на острове были только двухлетние школы.
Как это обычно бывает, смута привела к сложностям продовольственного снабжения острова, росту цен, спекуляции и т. д. Чтобы уменьшить рост цен на товары первой необходимости, КОБ постановил, что 1 фунт русского сахара мог продаваться не дороже 32 копеек, 1 пуд соли – не дороже рубля. Коммерсанты сказали, что по таким ценам товары завозить не будут.
6 мая 1917 года на острове был организован потребкооператив «Взаимопомощь». Для этого общества КОБ выделил в качестве фондового капитала ссуду в размере 60 тыс. рублей на закупку промышленных и продовольственных товаров. Кооперация снабдила остров продуктами и припасами на всю зиму 1917/18 годов, что в то время было крайне непросто. Руководили «Взаимопомощью» «левые», что, конечно, вызывало недовольство «правых», но более полутысячи пайщиков представляли силу, способную отстаивать свои интересы.
Сами по себе
А как же Октябрьская революция? 27 октября в Александровске под председательством уездного комиссара Русланова состоялось чрезвычайное объединенное заседание Александровской городской думы, Михайловского волостного земства, Совета рабочих и солдатских депутатов при участии начальника сахалинского гарнизона и представителей партии эсеров, почтово-телеграфного союза, общества служащих правительственных и общественных учреждений и других общественников.
Единогласно была принята резолюция: «заседание находит, что Временное правительство достойно полного доверия; что всякое выступление против такового правительства… есть посягательство на завоеванные российской демократией свободы; что внутренние распри сыграют на руку немцам; что всякий, начинающий гражданскую войну в столь тяжелое и угрожающее врагом время, есть изменник Родины и предатель свободы». Словом, Октябрьскую социалистическую революцию сахалинцы не приняли. Но – без каких либо эксцессов и репрессий.
Да, островитяне не особо жаловали абстрактных «большевиков». Но при этом не любили, когда людей сажают за «политику». Как и вмешательства в свои внутренние дела.
Например, одним из наиболее значимых политических событий лета следующего 1918 года стал арест пробольшевистски настроенного учителя, общественного деятеля Харитонова. Александровская городская дума, к власти в которой пришли местные богатеи, постановила арестовать его и выслать в тюрьму во Владивостоке. Данное решение вызвало возмущение Михайловского (село Михайловка) земства, которое потребовало от властей Владивостока освободить учителя. И он был освобожден!
И даже когда осенью 1918 года на Сахалин пришли колчаковские войска, все было достаточно мирно. Да, на материке творились зверства. А на острове уездный колчаковский комиссар Реут (бывший начальник Тымовского полицейского участка) уныло докладывал в верха, что председателем Михайловского земства избран известный Цапко, что единственная местная газета «Вестник острова Сахалин» находится под влиянием пробольшевистски настроенных акцизного надзирателя (налогового инспектора) Осташевского и учителя Свидерского.
А в марте 1919 года сахалинцы, с 1908 года освобожденные от воинской повинности, сорвали призыв в колчаковскую армию. «Жители селений Михайловского, Красного Яра, Корсаковки на сборный воинский пункт не явились, и все объявления правительства срывают и уничтожают».
Конечно, долго длиться идиллия не могла. Шла гражданская война. Только на Дальнем Востоке с 1917 по 1922 сменилось аж 11 правительств. И к концу 1919 года, когда власть на материковой части пролива захватила партизанская армия анархиста Тряпицына, ситуация накалилась до крайности. Но это уже другая история.
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