Тихий остров

Население Северного Сахалина – около 7,5 тысячи человек, из них более половины крестьяне, которым не было особого дела даже до того, что происходило в островной столице.

Среди крестьян, конечно, были и зажиточные, и бедняки – но земли на острове много, да и рыбные промыслы под боком. По свидетельству историка Михаила Высокова, на острове только 50 крестьянских хозяйств, или 6,5 процента, пользовались услугами сельскохозяйственных рабочих (батраков), которых насчитывалось всего 70 человек на весь Сахалин и были они в жутком дефиците.

Фабрик и вовсе не было, лишь сезонные рыбные промыслы, небольшие угольные копи, словом, организованный пролетариат отсутствовал. Так что политикой интересовался только узкий круг местной интеллигенции.

Известие об отречении Николая II пришло в Александровск в 2 часа ночи. В связи с чрезвычайной важностью событий заведующий местной радиостанцией Александр Цапко разбудил вице-губернатора фон Бунге и командира пешей жандармской команды полковника Бутакова. Поразмышляв ночь, фон Бунге принял сторону Временного правительства, а Бутаков остался верен монархии.

А почтово-телеграфные работники, как наиболее информированные люди, решили взять власть в свои руки. На следующий день они создали свой профсоюз, делегаты которого, Цапко и Колбунов, отправились на местный сход крестьян (тогда Александровск делился на пост и слободку), где рассказали о происходящем, и предложили по примеру Николаевска (Николаевска-на-Амуре) создать Комитет общественной безопасности (КОБ). Крестьяне подумали и решили – коль власть переменилась, то почему бы и нет?

В КОБ, помимо упомянутых Цапко (председателем) и Колбунова, избрали также Самойлова, Кайзера, Протопопова, Журавлева, Шевченко, Русланова, Прошкина, Михеева. Было это 6 марта.

На следующий день КОБ порекомендовал солдатам местной жандармской команды (по сути, это была обыкновенная строевая часть, просто по договору 1905 года России запрещалось иметь на Сахалине войска, вот и приходилось маскироваться) сменить командира «монархиста» полковника Бутакова. А почему бы и нет? – решили солдаты и избрали командиром штабс-капитана Зевакина. Которого, впрочем, в апреле поменяли на врача Капустина. Поменяли бы и еще на кого-нибудь, но летом 130 наиболее активных «штыков» отозвали от греха подальше на фронт.

Через день после создания КОБа туда пришли делегаты от канцелярии вице-губернатора (по сути, областного правительства), чтобы поинтересоваться, что это за власть такая новая. Цапко включил в состав комитета и их – работать-то кому-то надо было. Что делать дальше, никто не знал. Жизнь просто продолжалась.

Фон Бунге издал указ о сложении своих полномочий 13 марта, после того как Временное правительство 12 марта направило из Николаевска на остров своих комиссаров – Криворучко, ставшего впоследствии «большевиком», и Гагарина.

Криворучко по прибытии на остров 16 марта комиссарские полномочия с себя охотно сложил и просто окунулся в кипение общественной жизни. А Гагарин быстро и вдрызг разругался со всеми местными активистами, охарактеризовав их как «губителей свободной России». И покинул остров, увезя с собой уничижительные характеристики членов КОБа («Страдает манией величия», «бывший член Союза истинно русского народа» (черносотенцев), «авантюрист, величавший себя крупным рыбопромышленником в Москве и Петрограде и прокутивший там отцовские деньги», «спиртонос (торговец нелегальным спиртным) и самосадчик (самогонщик)», «спиртонос и провокатор», «вор»).

И только телеграмма от Министерства внутренних дел, утвердившая 21 марта Цапко комиссаром Сахалинской области, дала некоторую определенность в том, кто руководит Северным Сахалином.