Дело Хорошавина: Икрамов теряет вес, Карепкину не хватает прогулок

Заседание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина утром 2 ноября перенесли на послеобеденное время. Главному фигуранту и его бывшему помощнику Андрею Икрамову вновь нездоровится.

Согласно медицинским справкам, которые представляет медицинская часть СИЗО, Хорошавин может участвовать в судебных заседаниях. Но, как заметила адвокат Ольга Артюхова, суд «деликатно умалчивает о параметрах давления», на деле же состояние здоровья ее подзащитного оставляет желать лучшего.

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Дело Хорошавина

- После выписки из областной больницы, где Хорошавин находился всего десять дней, его давление ниже отметки 140 не опускалось. Сегодня снова 140 на 90. И это на фоне применяемых препаратов. Наверное, должны быть какие-то пределы? – недоумевала адвокат.

В перерыве Хорошавина осмотрел врач. Давление – 145 на 95. Проверили состояние здоровья и Икрамова, так как он пожаловался на недомогание и слабость. Итог: давление 170 на 100, температура тела 37,8 градуса. Врач вынес вердикт – подсудимые не могут принимать участие в заседании, его необходимо отложить. Защитники Ольга Артюхова и Юрий Сюзюмов поддержали эту позицию.

Пожелал высказаться и Хорошавин. Он заявил, что Икрамову с каждым днем становится хуже, повышенная температура сохраняется на протяжении недели, он катастрофически теряет вес.

- Надо медикам уже задуматься над этим, разобраться в этом вопросе. Они с утра укол ему поставят, и все. А скоро праздники начнутся, медиков не найдешь. Может, хотя бы со стороны специалистов привлечь? Состояние Икрамова ухудшается. Вчера давление 150, сегодня 170, завтра что будет? 200? Чего мы добиваемся? – вопрошал бывший губернатор.

Его поддержал Сергей Карепкин, бывший зампред регионального правительства. Помимо состояния здоровья подсудимых, его волновал и вопрос ограничения их в праве на прогулки. Согласно правилам внутреннего распорядка СИЗО, они должны находиться на свежем воздухе ежедневно не менее часа. Но из-за постоянной занятости на судебных заседаниях они фактически лишены этой возможности.

- За всю прошлую неделю мы гуляли только два часа на выходных. Да я даже не успеваю получить «ларек» (продукты). Прав на прогулку лишаются злостные нарушители правил внутреннего распорядка, но я же ничего не нарушаю. Прокуроры считают, что мы каждый раз пытаемся просто затянуть судебный процесс. Но лично я, напротив, делаю все, чтобы его не тормозить. Мои адвокаты даже не берут время, чтобы ознакомиться с материалами дела, а изучают их в суде, - высказался Карепкин.

Прокурор Денис Штундер, в свою очередь, попросил подсудимого «не связывать эти два понятия» и отметил, что «поведение в суде никак не отражается на нахождении в СИЗО».

Судья Елена Поликина вынесла решение перенести судебное заседание на послеобеденное время 2 ноября.