Японцы предложили организовать на Кунашире хайкинг

Представители японской бизнес-миссии предложили организовать на Кунашире хайкинг - пешие горные прогулки, которые сейчас набирают популярность во всем мире.

Об этом они заговорили во время экскурсии по маршруту в кальдеру вулкана Головнина, которую провели сотрудники заповедника «Курильский». Делегацию сопровождали также чиновники областного правительства и районной администрации, журналисты, представители российских туристических фирм.

Они прошли часть маршрута - 3 км от автомобильной дороги до смотровой площадки в охранной зоне заповедника, где открывается вид на заповедную вулканическую котловину.

Однако для развития этого направления необходимы вложения, чтобы промаркировать маршрут, установить по дороге скамейки, беседки для отдыха и лестницу с обзорными площадками, которая сократила бы дорогу к озерам на два километра.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, по поводу мусорных баков на маршруте у японцев предложений не было: баки портят красивый пейзаж и служат приманкой для медведей. - Сегодня все цивилизованные люди понимают, что посетители эколого-туристического маршрута в состоянии вынести свой мусор за собой и должны это делать, а не оставлять для растаскивания животным и не создавать дополнительной работы другим, - отмечают сотрудники учреждения. А вот по поводу туалетов у начала маршрута и в самом Южно-Курильске прозвучали очень настоятельные предложения. Были вопросы и по поводу обеспечения безопасности туристических групп от медведей, по количеству такси и экскурсоводов на Кунашире, которые могли бы сопровождать группы (желательно со знанием языков), по количеству мест в гостиницах и кафе, по возможным местам для развития зимнего лыжного туризма.

После возвращения с маршрута состоялся обмен мнениями. Японская сторона познакомила со своими конкретными предложениями по приёму японских туристических групп на Южных Курилах. В настоящее время Кунашир единовременно может принять группу из 60 японских туристов. Для приёма более многочисленного состава необходимы развитие сети гостиниц, кафе, дополнительный транспорт в виде автобусов и вахтовок повышенной проходимости. Также, по мнению японской стороны, необходимо дополнительное усовершенствование портовых сооружений, а в аэропорту Менделеево - введение ILS (система посадки самолётов по приборам). В аэропорту Кусиро (Хоккайдо), например, введение такой системы позволило снизить число отмененных из-за погодных условий рейсов с 350 до 30 в год. Вопросы законодательного характера, разрешительных документов и таможенных правил во время этого визита не рассматривались, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

Наша справка Вторая японская бизнес-миссия в составе 54 человек находилась на Южных Курилах с 27 по 30 октября. Работа велась по пяти направлениям: марикультура, сельское хозяйство, туризм, энергетика и утилизация отходов. Самая большая группа - 21 человек - работала по направлению «Туризм» (разработка пакетных туров). Погода была прекрасная, по дороге можно было увидеть хорошие виды Кунашира.