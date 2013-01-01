В нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по замене запорной арматуры водопроводной системы.

Напомним, в модернизации нуждаются порядка 500 задвижек. До конца года заменят 84. Работы начались с ремонта японских транзитных трубопроводов в северной части областного центра, возведенных еще в 20–30-е годы прошлого столетия. По окончании всего комплекса работ при возникновении аварийных ситуаций специалисты водоканала смогут отключать подачу воды не в микрорайонах, а лишь в группе домов.

В связи с ремонтом с 21:00 2 ноября до 07:00 3 ноября холодной воды не будет в жилых домах микрорайонов №1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 и 19а и укрупненных кварталов №1, 2 и 3 в квадрате улиц Мира — Сахалинская — Крюкова — Бумажная, Бумажная — Ленина — Украинская — Физкультурная, а также Владимировки на участке от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной.

О дальнейших отключениях будет сообщено дополнительно. Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областного центра с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям.