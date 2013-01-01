В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в убийстве у жд-путей

В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого обнаружили накануне, 1 ноября, у жд-путей. В следственном отделе на транспорте информацию пока не комментируют.