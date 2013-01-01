В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в убийстве у жд-путей
В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого обнаружили накануне, 1 ноября, у жд-путей. В следственном отделе на транспорте информацию пока не комментируют.
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», подозреваемого уже допросили.
Напомним, труп с перерезанным горлом обнаружили на территории транспортного предприятия, расположенного у железнодорожных путей в переулке Мостовом. Участок огорожен забором не по всему периметру, поэтому местные жители часто ходят через него. По факту возбуждено уголовное дело.
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