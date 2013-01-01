Фигуранты дела Хорошавина дадут показания на следующей неделе

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, его помощник Андрей Икрамов и бывший зампред правительства региона Сергей Карепкин готовятся к даче показаний на следующей неделе. В связи с этим утром 2 ноября они попросили судью отменить заседания до 7 ноября.

Игорь Янчук - адвокат Карепкина - подчеркнул, что для подготовки к даче показаний подсудимым нужно еще немного времени.

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Дело Хорошавина

- В этом вопросе уже многое сделано, мы не сидим на месте, встречаемся с подзащитным на выходных. Но остались еще некоторые моменты, которые нам необходимо обсудить. Я планирую выступить с ходатайствами по приобщению к делу, а после перейдем к даче показаний. Собираюсь это сделать во вторник, - отметил Янчук.

Судья Елена Поликина поинтересовалась, сколько времени займет выступление Карепкина. Он ответил, что все будет зависеть от настроения: «Может, час, а может, и весь день».

Вторым даст показания Икрамов, если к тому времени поправит здоровье. Перед этим его адвокат Юрий Сюзюмов намерен допросить еще нескольких свидетелей по видео-конференц-связи. Икрамов подчеркнул, что будет немногословен, ему хватит часа, чтобы высказаться.

Последним показания даст главный фигурант уголовного дела - Хорошавин. Он отметил, что к этому готовится уже несколько месяцев. Если суд «освободит пятницу», 3 ноября, от заседаний, то сможет с адвокатом решить оставшиеся вопросы, провести согласование.

Решение по переносу заседаний до следующего вторника судья Поликина озвучит после обеда 2 ноября.