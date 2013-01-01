На Сахалине стартовали Дни армянской культуры

В Сахалинской области стартовали Дни армянской культуры. Торжественная церемония открытия состоялась в Южно-Сахалинске в Доме культуры «Родина».

От имени губернатора Олега Кожемяко со словами приветствия к собравшимся обратился заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Владислав И. Он отметил, что представители армянского народа вносят большой вклад в развитие островов.

- Все мы – люди разных национальностей, но каждый из нас своим трудом старается сделать краше Сахалин и Курилы, - сказал Владислав И. – Дни армянской культуры - фейерверк таланта, искусства, творчества, жизненной и профессиональной энергии. И очень символично, что это событие происходит в преддверии большого праздника, который 4 ноября будет отмечать вся наша страна, – Дня народного единства.

Благодарственными письмами губернатора за большой вклад в развитие межнациональных отношений, популяризацию армянской культуры среди жителей островного региона отмечены дирижер Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян, скрипач Сурен Хачатрян и дудукист Карен Матинян, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дни армянской культуры организованы по инициативе Общества дружбы и сотрудничества с Арменией. Праздничные мероприятия проходят в соответствии с программой сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Арменией в сфере культуры на 2016-2018 годы при поддержке правительства островного региона. Они дадут возможность жителям и гостям Сахалина и Курил познакомиться с древними традициями армянской культуры.