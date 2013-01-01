Детский омбудсмен при президенте заинтересовалась судьбой ребенка с Сахалина

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова 2 ноября приехала на Сахалин. Первым пунктом ее программы стало посещение специализированного дома ребенка в Южно-Сахалинске.

Детский омбудсмен рассказала РИА «Сахалин-Курилы», что в доме малютки встретилась с несколькими детьми, судьбой которых интересовалась издалека.

- Для меня важно не только как организована помощь детям, есть ли специалисты, которые должны за ними ухаживать, все ли у них имеется для нормального развития, важна история каждого из них. Сейчас мы обсуждали судьбу мальчика, которого очень важно именно сейчас уберечь от расставания с родителями, - сказала Кузнецова. - Чтобы его мама, встретив трудности из-за особенностей его развития, не опустила руки.

Мать мальчика на время пристроила его в дом ребенка, не выдержав испытания болезнью. Почти два года она ухаживала за ним, возила на лечение. У нее есть еще старший сын. Пока дом малютки не отказывает ей в помощи, продлевает максимально возможное пребывание ребенка в учреждении. Кузнецова отметила: очень важно, что к этому подключились сейчас не только службы, которые и так работают с матерью, консультируют. Но было бы еще действеннее, если бы проблеме уделили внимание общественные организации, люди, которые пережили подобное. - Чтобы они оказались рядом и показали, что вместе можно многое преодолеть и исправить. Я думаю, необходимо приложить все усилия, чтобы этот малыш все-таки был в семье, рядом с любящими родителями, - сказала Кузнецова.