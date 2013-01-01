На Сахалине задержан серийный дачный вор

Полицейские задержали 19-летнего жителя села Первая Падь Корсаковского района, подозреваемого в совершении 18 краж.

Злоумышленник действовал по следующей схеме. Днем он ездил на машине и осматривал дачные участки на предмет ценного имущества и отсутствия хозяев. А ночью проникал в частные владения, где в основном брал строительные и бытовые инструменты, которые продавал.

Возбуждено уголовное дело – кража. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законным владельцам.

Задержанный дал признательные показания, с него взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД России по Сахалинской области.