Сахалинские депутаты снова спорили о проекте федерального бюджета

Острая дискуссия о проекте федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденного Госдумой в первом чтении 27 октября, около часа продолжалась на заседании Сахалинской Думы 2 ноября.

Этот вопрос не был включен в повестку дня и накануне рассматривался на комитете по бюджету и налогам. Его члены приняли решение принять документ к сведению и не выносить его на заседание облдумы. Этот факт смутил отдельных парламентариев, и они решили все-таки его обсудить на заседании.

Депутат Александр Болотников предложил утвердить отзыв сахалинской Думы к представленному законопроекту и приложить к нему ранее подготовленное островным парламентом обращение в Госдуму, где высказывается несогласие с изъятием части средств областного бюджета в пользу федерального.

Зампред облдумы Александр Ивашов отметил, что действующий регламент не предусматривает ко второму чтению проекта федерального бюджета подобные отзывы. Островные парламентарии, по его словам, должны либо принимать документ к сведению, либо готовить к нему поправки. К сегодняшнему дню никто из сахалинских депутатов изменений в документ не предложил.

Председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Захарчук напомнила коллегам, что в первом чтении не рассматривались резонансные поправки по изъятию части доходов сахалинского бюджета. Пока Госдума утвердила только расходы федеральной казны. По ее словам, законопроект 1 ноября был доведен до всех депутатов и времени для подготовки и внесения поправок было.

– Изымают наши доходы в нарушение процессуальных норм. Почему мы сегодня должны просто принимать к сведению этот законопроект? – высказался руководитель фракции КПРФ Юрий Выголов.

– Сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет, – философски заметил депутат Дмитрий Пашов. – Есть ли у нас сегодня механизм, который позволял бы нам, скажем, в ближайшие дни заменить в федеральном законопроекте одну цифру на другую, которая нас устроит?

– Нет, – лаконично ответила ему Захарчук.

Тем не менее некоторых думцев такие доводы не убедили и они продолжили настаивать на своих предложениях.

– Мы сегодня коллегиально могли бы принять одну поправку вместо этих споров. А поможет она или нет – уже другой вопрос. Главное, что наша совесть будет чиста, – заявила депутат Наталья Ждакаева.

Спикер островного парламента Андрей Хапочкин напомнил, что сахалинская Дума и региональное правительство уже неоднократно обозначали свою позицию и провели большую работу на разных площадках.

– Сегодня я получил протокол совещания полпреда президента Юрия Трутнева, губернатора Олега Кожемяко и министра финансов РФ Антона Силуанова. Договорились, что в 2018 году 18 млрд рублей от изъятых доходов по СРП будет перечислено в сахалинский бюджет. С 2019 года прибыль по Соглашению будет распределяться поровну между региональной и федеральной казной, – сказал Хапочкин.

По мнению парламентария Ирины Никитиной, сегодня все же необходимо любым доступным способом еще раз выразить свою позицию несогласия – например, снова поддержать обращение островного парламента в Госдуму.

Руководитель комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению Наталья Коршунова после затянувшегося обсуждения обратила внимание, что прежде чем принимать какое-либо решение по существу вопроса, его необходимо сначала включить в повестку дня.

– Предлагаю сначала проголосовать за включение его в повестку, а дальше уже будет все понятно, – выступила Коршунова.

В итоге 13 депутатов высказались против его включения в повестку, семеро – за и еще четверо не голосовали, так как покинули заседание до его завершения.

– Предложение не проходит, – заключил Хапочкин.