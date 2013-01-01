Сахалинцы поддержали мировой тренд на самое популярное женское имя

Сахалинцы называют своих дочерей в соответствии с мировым трендом. На днях самым распространенным женским именем в мире в 2017 году признали имя София. В отделе ЗАГС Южно-Сахалинска РИА «Сахалин-Курилы» подтвердили, что Сони не сходят с первых мест рейтинга имен вот уже несколько лет.

К выводу о чрезвычайной популярности этого имени пришла создательница сайта babynamewizard.com и один из самых известных в мире экспертов по именам Лаура Уоттенберг. Как сообщает Daily Express, Уоттенберг проанализировала данные об именах новорожденных в 48 государствах. Она выяснила, что это имя лидирует в России, Италии, Швейцарии, Словении, Мексике, Эстонии, Аргентине и Чили.

- Да, действительно, это имя у нас очень популярно. Мы проводим еженедельный мониторинг рождений и имен, которыми называют детей, и у нас практически каждую неделю оно попадает в список самых распространенных. И так – на протяжении уже нескольких лет, - сказала руководитель отдела ЗАГС Южно-Сахалинска Оксана Карпович.

Подтверждается тенденция и сейчас, самые популярные женские имена в 2017 году София, Мария, Алиса и Виктория. В этом году в Южно-Сахалинске родилось 65 Софий. Это имя для своих чад выбирают даже граждане иностранных государств. По словам Карпович, Софией дочку недавно назвали граждане Кыргызстана.

В прошлом году в рейтинге женских имен пальма первенства также принадлежала Софии. В моде были Алиса, Виктория и Анна.

Имя София в переводе с древнегреческого означает «мудрость», существует также вариант перевода - «разумность», «наука». На Русь имя София пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах.

Среди мужских имен в этом году лидируют Артем, Максим, Александр и Дмитрий.

В этом году с 1 января по 2 ноября в Южно-Сахалинске зарегистрировано 2703 ребенка, из них 1384 мальчика и 1319 девочек. 45 раз на свет появлялись двойни, один раз тройня. В прошлом году за это время родители зарегистрировали 3025 детей, мальчиков также было больше.