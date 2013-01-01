Немой самурай
Правдивой историей верных ронинов завершился фестиваль «Немое кино. Живая музыка» в Южно-Сахалинске
Период безмолвия
В рамках фестиваля «Немое кино. Живая музыка», который состоялся в областном центре впервые, состоялся показ пяти картин, представляющих немой период кинематографа. Открыл действо великолепный фильм Чарли Чаплина «Огни большого города». Озвученный квартетом Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка), он произвел большое впечатление на сахалинскую публику.
– Фильм «Огни большого города» я смотрела и раньше, в Интернете, – сказала южносахалинка Екатерина. – Но никогда не представляла, как это – смотреть фильм, когда его тут же озвучивают музыканты. Прекрасная игра и свежий взгляд на историю немого кинематографа!
Организатор кинофестиваля «Немое кино. Живая музыка», руководитель мастерской «Европеец-Азиат» Сахалинского кинодосугового объединения Илья Шамазов и вовсе назвал прошедший фестиваль экстраординарным событием.
Действительно, не каждый день есть возможность увидеть немое кино на большом экране. Да еще с такой великолепной озвучкой.
Кстати, картину «Тюсингура: Правдивая история», которой закончился фестиваль, приехала озвучивать легендарная группа «Ва-банкъ» во главе с Александром Ф. Скляром.
– Мы никогда раньше не принимали участие в подобном событии, – сказал перед показом лидер «Ва-банка» Александр Ф. Скляр. – Зато Сергей Летов, с которым нам сегодня посчастливилось выступать, имеет в озвучке немых фильмов большой опыт.
Если кто не знает, Сергей Летов – прекрасный саксофонист и импровизатор, старший брат музыканта Егора Летова.
В роли бансё
Фильм «Тюсингура: Правдивая история», 1928 года, режиссера Сёдзо Макино пережил немало неприятностей. В частности, сразу после съемок сгорела киностудия, часть пленки была повреждена. Окончательную версию – именно то, что увидели сахалинцы, – фильм обрел в конце 60-х годов, к 50-летию со дня смерти Сёдзо Макино. Самая первая экранизация легендарной истории о 47 ронинах, которые предпочли устроить бунт, но защитить честь своего господина, – предстала перед зрителями во всем великолепии актерской игры и атмосфере бесподобного звучания. Сам Скляр выступил в роли бансё – рассказчика истории. Он озвучил героев-мужчин и героинь-женщин, он передал всю драму отношений, развернувшихся на экране. Плакали самураи, сочувствовали зрители… История преданности и предательства, скрытой любви и показного лицемерия если уж не затронула сердца, то вызвала неподдельный интерес.
– Ничего себе, даже не представляла, что будет такая интрига, – поделилась южносахалинка Ольга. – Меня подруга случайно вытащила, я и не знала, что у нас в городе проходит фестиваль немого кино.
А закончилось действо полноценным концертом группа «Ва-банкъ». Были исполнены песни из альбомов «Нижняя тундра» – совместного проекта с писателем Виктором Пелевиным, «На кухне», «Ястреб». В конце публика аплодировала стоя. Действительно, далеко не каждый день получаешь такой подарок судьбы – выступление легендарной группы плюс просмотр нетленной классики немого кинематографа.
Также в рамках фестиваля сахалинцы увидели фильм «Бабы рязанские», который стал абсолютным лидером проката в СССР в 20-х годах; фильм немецкого режиссера Эрнста Любича «Принцесса устриц»; фильм Альфреда Хичкока «Жилец. История Лондонского тумана»
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