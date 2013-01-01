Немой самурай

В рамках фестиваля «Немое кино. Живая музыка», который состоялся в областном центре впервые, состоялся показ пяти картин, представляющих немой период кинематографа. Открыл действо великолепный фильм Чарли Чаплина «Огни большого города». Озвученный квартетом Александра Гимро (баян, балалайка, домра, бас-балалайка), он произвел большое впечатление на сахалинскую публику.

– Фильм «Огни большого города» я смотрела и раньше, в Интернете, – сказала южносахалинка Екатерина. – Но никогда не представляла, как это – смотреть фильм, когда его тут же озвучивают музыканты. Прекрасная игра и свежий взгляд на историю немого кинематографа!

Организатор кинофестиваля «Немое кино. Живая музыка», руководитель мастерской «Европеец-Азиат» Сахалинского кинодосугового объединения Илья Шамазов и вовсе назвал прошедший фестиваль экстраординарным событием.

Действительно, не каждый день есть возможность увидеть немое кино на большом экране. Да еще с такой великолепной озвучкой.

Кстати, картину «Тюсингура: Правдивая история», которой закончился фестиваль, приехала озвучивать легендарная группа «Ва-банкъ» во главе с Александром Ф. Скляром.

– Мы никогда раньше не принимали участие в подобном событии, – сказал перед показом лидер «Ва-банка» Александр Ф. Скляр. – Зато Сергей Летов, с которым нам сегодня посчастливилось выступать, имеет в озвучке немых фильмов большой опыт.

Если кто не знает, Сергей Летов – прекрасный саксофонист и импровизатор, старший брат музыканта Егора Летова.