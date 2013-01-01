В Южно-Сахалинске установили мемориальную доску влиятельному политику СССР

В Южно-Сахалинске установили мемориальную доску советскому государственному и партийному деятелю Анастасу Микояну. Он был одним из наиболее влиятельных политиков того времени, являлся заместителем председателя правительства СССР.

Анастас Микоян - один из организаторов гражданского управления на Южном Сахалине. Именно поэтому и родилась идея установить памятный знак в год 70-летия области и 135-летия города. Кстати, сама идея принадлежит сахалинскому краеведу Константину Гапоненко. Он написал очерк о Микояне и выразил сожаление, что память о нем не увековечена. В сахалинском отделении Русского географического общества идею подхватили, обратились к губернатору и администрации города. Благодаря совместным усилиям она воплотилась в жизнь.

Выбор места размещения мемориальной доски – здание на Коммунистическом проспекте, 76 - не случаен. В октябре 1954 года именно здесь, на этих самых ступеньках, и выступил перед сахалинцами Микоян.

Один из очевидцев тех событий, ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев вспомнил, как он впервые увидел известного в то время политика. Он прибыл на остров вместе с главой СССР Никитой Хрущевым. - Был солнечный день, тепло. Именно тогда Никита Сергеевич сказал знаменитую фразу: у вас здорово, вы на одной широте с Сочи. На встрече сахалинцы подняли вопрос о том, что рыбная промышленность на острове «хромает». Хрущев ответил: чтобы это исправить, оставим здесь Анастаса Ивановича Микояна, он вам поможет. И действительно, так и произошло. За неделю он решил большое количество вопросов, промышленность пошла на подъем. И установка здесь мемориальной доски - это достойная память, - заверил участников торжественного события ветеран.

Глава областного отделения Русского географического общества, автор текста мемориальной доски Сергей Пономарев рассказал интересные исторические подробности двух визитов Микояна на Сахалин, в 1945 году и спустя 9 лет, в 1954-м. В то время происходил переход от военного времени к периоду мирного строительства. Именно для этого 18 сентября 1945 года и прибыл сюда по поручению председателя Совнаркома его заместитель, нарком внешней торговли, член комиссии по восстановлению разрушенных районов Анастас Микоян. - Он провел здесь две недели, побывал даже на Курилах, назначил там руководителей районов. Во время визита он смог решить несколько жизненно важных вопросов. В том числе по доставке 25 тыс. тонн риса и 5 тыс. тонн сои, чтобы зимой не голодало японское население. Решил вопрос о приравнивании оплаты труда в японских иенах к рублю 1:1 и множество других проблем, которые без вмешательства не решались бы годами, - рассказал Пономарев.

Мэр Сергей Надсадин отметил, что открытие мемориальной доски - событие для города значимое. - Действительно, это видный государственный деятель. С ним связана целая эпоха: свою трудовую деятельность он начал еще во времена Владимира Ильича Ленина, а закончил при Леониде Ильиче Брежневе. Он очень много сделал для страны. И в нашем регионе принял много конструктивных решений, - подчеркнул градоначальник. Упомянул он и об уникальности всей семьи видного политика. Пять сыновей Микояна добились в жизни больших результатов. Один стал историком, четверо посвятили жизнь авиации. Предприятия, названные именем Микояна, производят самолеты, которые укрепляют обороноспособность государства до сих пор.