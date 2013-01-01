В Южно-Сахалинске установили мемориальную доску влиятельному политику СССР
В Южно-Сахалинске установили мемориальную доску советскому государственному и партийному деятелю Анастасу Микояну. Он был одним из наиболее влиятельных политиков того времени, являлся заместителем председателя правительства СССР.
Анастас Микоян - один из организаторов гражданского управления на Южном Сахалине. Именно поэтому и родилась идея установить памятный знак в год 70-летия области и 135-летия города. Кстати, сама идея принадлежит сахалинскому краеведу Константину Гапоненко. Он написал очерк о Микояне и выразил сожаление, что память о нем не увековечена. В сахалинском отделении Русского географического общества идею подхватили, обратились к губернатору и администрации города. Благодаря совместным усилиям она воплотилась в жизнь.
Выбор места размещения мемориальной доски – здание на Коммунистическом проспекте, 76 - не случаен. В октябре 1954 года именно здесь, на этих самых ступеньках, и выступил перед сахалинцами Микоян.
Один из очевидцев тех событий, ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев вспомнил, как он впервые увидел известного в то время политика. Он прибыл на остров вместе с главой СССР Никитой Хрущевым.
- Был солнечный день, тепло. Именно тогда Никита Сергеевич сказал знаменитую фразу: у вас здорово, вы на одной широте с Сочи. На встрече сахалинцы подняли вопрос о том, что рыбная промышленность на острове «хромает». Хрущев ответил: чтобы это исправить, оставим здесь Анастаса Ивановича Микояна, он вам поможет. И действительно, так и произошло. За неделю он решил большое количество вопросов, промышленность пошла на подъем. И установка здесь мемориальной доски - это достойная память, - заверил участников торжественного события ветеран.
Глава областного отделения Русского географического общества, автор текста мемориальной доски Сергей Пономарев рассказал интересные исторические подробности двух визитов Микояна на Сахалин, в 1945 году и спустя 9 лет, в 1954-м.
В то время происходил переход от военного времени к периоду мирного строительства. Именно для этого 18 сентября 1945 года и прибыл сюда по поручению председателя Совнаркома его заместитель, нарком внешней торговли, член комиссии по восстановлению разрушенных районов Анастас Микоян.
- Он провел здесь две недели, побывал даже на Курилах, назначил там руководителей районов. Во время визита он смог решить несколько жизненно важных вопросов. В том числе по доставке 25 тыс. тонн риса и 5 тыс. тонн сои, чтобы зимой не голодало японское население. Решил вопрос о приравнивании оплаты труда в японских иенах к рублю 1:1 и множество других проблем, которые без вмешательства не решались бы годами, - рассказал Пономарев.
Мэр Сергей Надсадин отметил, что открытие мемориальной доски - событие для города значимое.
- Действительно, это видный государственный деятель. С ним связана целая эпоха: свою трудовую деятельность он начал еще во времена Владимира Ильича Ленина, а закончил при Леониде Ильиче Брежневе. Он очень много сделал для страны. И в нашем регионе принял много конструктивных решений, - подчеркнул градоначальник.
Упомянул он и об уникальности всей семьи видного политика. Пять сыновей Микояна добились в жизни больших результатов. Один стал историком, четверо посвятили жизнь авиации. Предприятия, названные именем Микояна, производят самолеты, которые укрепляют обороноспособность государства до сих пор.
Большой удачей южносахалинцы назвали тот факт, что на открытие мемориальной доски согласился приехать внук знаменитого политика Владимир Микоян. По его словам, в семье это приглашение восприняли с великой радостью.
- Меня делегировали сюда с наказом, чтобы я все подробно рассказал, сделал фото. 25 ноября мы всей семьей по традиции отмечаем день рождения родоначальника семьи, там от меня ждут отчета, - рассказал Владимир.
Превозносить достижения знаменитого предка внук не стал: мол, дед такого бы не одобрил.
- Есть такая известная историческая фраза: у времени безжалостная сила забвения. И в своем стремительном движении она быстро стирает имена. Сегодняшняя акция говорит о том, что на Сахалине, где начинается наша Родина, это не так. Здесь ценят, поддерживают неразрывную связь времен. Как говорил Черчилль, если будем воевать с прошлым, потеряем и будущее. Конечно, нельзя считать, что приезд одного человека на Сахалин кардинально поменял все. Историю делали многие, их можно назвать людьми дела. Они были раньше, они живут и сейчас. И, приехав сюда как турист, я вокруг вижу их каждодневную работу, - отметил он.
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