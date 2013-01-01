В Южно-Сахалинске прошел конкурс интеллектуалов среди четвероклассников

Конкурс проходил в 3 этапа: «Разминка ума», «Любознайка», «Умники и умницы». 84 учащихся младших классов из 21 общеобразовательного учреждения Южно-Сахалинска (НОШ № 7, 21, СОШ № 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 30, 31, 32, 34, гимназии № 1, 2, 3 и Восточная гимназия) продемонстрировали глубокие знания предметов, а свои ответы оформляли с помощью пиктографического письма.

Юные интеллектуалы блестяще справились с заданиями, которые были специально разработаны лабораторией исследовательского обучения СахГУ с учетом возрастных и психологических особенностей детей. Они предназначены для выявления общего уровня знаний, исследовательских умений, навыков, логического мышления, творческого потенциала и сообразительности учащихся.

Напомним, что традиционно конкурс интеллектуалов проводится среди учеников общеобразовательных организаций, активно реализующих программу исследовательского обучения младших школьников, при поддержке Сахалинского государственного университета и департамента образования администрации Южно-Сахалинска.

В этом году по итогам состязаний умников и умниц первое место заняла команда гимназии № 2, второе - гимназия № 1, третье - НОШ № 7. Победителей наградили дипломами. Все участники конкурса получили специальные свидетельства.