СКК проведет горячую линию для южносахалинцев

Задать любые интересующие вопросы специалистам СКК можно будет в четверг 9 ноября с 11:00 до 15:00.

9 ноября состоится первая горячая линия с заместителем генерального директора по сбытовой деятельности Сахалинской коммунальной компании Галиной Ли. Такая практика непосредственного контакта с потребителями будет введена на постоянную основу. Горячая линия будет проходить еженедельно по четвергам с 11:00 до 15:00 по телефону 8 800 250 64 53 (звонок бесплатный).

Южносахалинцы смогут задать вопросы, касающиеся различных аспектов функционирования теплосетевого комплекса. Каждый позвонивший на горячую линию получит квалифицированный ответ сразу, в случае если вопрос потребует дополнительной проработки, то ответ будет дан в течение семи рабочих дней.

Кроме того, по телефону 45-43-59 можно записаться на личный прием к генеральному директору АО «СКК», который проводится каждый второй и четвертый четверг месяца.

– Такой формат непосредственного общения с потребителями очень важен и полезен для нас, – отметила Галина Ли. – Это позволит нам выявить те направления, что требуют сейчас более пристального внимания наших специалистов, и определить вопросы, требующие незамедлительного решения, что в конечном итоге поможет улучшить качество теплоснабжения в каждой квартире и в городе в целом. Все обращения мы обязательно проанализируем вместе со специалистами профильных отделов компании.