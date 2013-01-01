Центр внимания. Выпуск 2 ноября

Омбудсмен по правам ребенка на Сахалине

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова прибыла на Сахалин. В программе визита - встречи с представителями регионального Правительства и посещение детских социальных учреждений.

Пленарное заседание Думы

Подготовка к зиме обошлась Сахалинской области в 4 миллиарда рублей. Об обеспечении бесперебойного прохождения отопительного сезона поговорили в областной думе.

Зубопротезирование в Поронайске

Жители Поронайска смогут устанавливать зубные протезы у себя в городе. Еще недавно эта услуга была недоступна: в городе не хватало ни материалов, ни оборудования. В ситуацию даже пришлось вмешаться губернатору.

Миллион на автомобиль

Более сорока многодетных семей в Сахалинской области приобретут транспортные средства за счет средств областного бюджета до конца года. Напомню, беспрецедентная мера поддержки действует в области с этого года. Воспользоваться ей могут родители пяти и более детей, не имеющие транспортного средства, при этом все дети должны быть рождены в Сахалинской области.

Убийство раскрыто

Жестокое убийство в Мостовом переулке раскрыто сотрудниками транспортной полиции и следственного отдела. Они задержали подозреваемого, который после совершения преступления спокойно отдыхал по месту жительства. Как отметил руководитель сахалинского следственного отдела на транспорте Илья Царьков, раскрыть преступление помогли неравнодушные граждане и профессионализм сыщиков.

Отключения ХВС

В ночь на третье ноября в нескольких микрорайонах областного центра будет отключена холодная вода. Это связано с продолжением работ по замене запорной арматуры водопроводной системы.

Строительство моста на материк

Планы по строительству мостового перехода Сахалин-материк начинают приобретать реальные черты. Российские и западные СМИ уже назвали возможного исполнителя проекта, подсчитана и примерная стоимость «стройки десятилетия».

Картина на стене дома

Проект «АртСахалин» набирает обороты. Островные художники, под руководством Алексея Дружинина, продолжают раскрашивать фасады новых многоквартирных домов села Дальнее. Сейчас трудятся на улице Крымской, 19. В основу композиции лёг рисунок местного иллюстратора Анастасии Син. На фасаде в морском стиле изображены девочка в тельняшке и маяк, из которого выходят окна с торца.

Пес Карафуто

Амур, Вьюга, Серый и Чара - эта великолепная четвёрка сахалинских ездовых живёт в Корсаковском районе в питомнике Николая Чалкина. Собаки отличаются силой и выносливостью. Именно за эти качества породу так ценили народы Севера, которым она служила долгие века. Полюбили сахалинских ездовых и японцы. Они назвали псов карафуто-кен. Но сейчас карафуто-кен на грани исчезновения, порода вырождается. Как можно встретиться с редчайшим собаками, и чем можно помочь их заводчику, читайте в газете «Губернские ведомости».

«На островах чудес»

Сахалинский международный фестиваль театров кукол стартует уже 3 ноября. Яркое событие пройдет на острове в четвертый раз. На суд маленьких и взрослых зрителей представят 22 спектакля. В фестивале примут участие 130 человек из девяти стран. В этот раз на Сахалин приехали 20 театров. Постановки увидят не только жители Южно-Сахалинска, но также Поронайска, Тымовского, Ноглик и Охи.

Дни армянской культуры

На Сахалине начались Дни армянской культуры. Они продлятся до конца недели. За это время жители и гости острова смогут посмотреть красочные выступления артистов, посетить выставку фотографий солнечной Армении, научиться создавать национальных кукол и даже полакомиться долмой и пахлавой.

Немое кино. Живая музыка

Немую самурайскую драму наполнили новыми смыслами мэтры отечественной музыкальной сцены. Сергей Летов, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ» завершили фестиваль «Немое кино. Живая музыка». Весь месяц зрители наслаждались первыми лентами большого кинематографа под исполнение таперов. Хед-лайнерами фестиваля стали столичные гости.

Дальневосточный турнир по хоккею

В Южно-Сахалинске стартовал дальневосточный турнир по хоккею среди детских команд. Кубок спорткомплекса «Арена Сити» в эти дни оспаривают шесть дружин