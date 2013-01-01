Лососевая путина продолжается лишь на Курилах

О вылове кеты за последние сутки отчитались лишь рыбаки Итурупа, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областном агентстве по рыболовству.

В целом же этого вида лососевых с начала путины по области добыли более 19,8 тысячи тонн, что составляет около 58% от планировавшегося в нынешнем году объема.

Общий улов красной рыбы составляет сегодня 49,4 тысячи тонн, или 61,5% от прогноза. Горбуши сахалинские рыбаки с начала страды добыли 27,5 тысячи тонн, нерки – 1,5 тысячи, кижуча – 506 тонн.