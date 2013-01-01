Долинск, Смирных, Курильск досрочно выполнили планы по зубопротезированию льготников

Долинский, Смирныховский, Курильский районы досрочно выполнили планы по зубопротезированию льготных категорий граждан. Там уже оказывают специализированную помощь людям, записавшимся на следующий год.

Сахалинские льготники получили право на бесплатное зубопротезирование в 2010 году. В 2016-м по поручению губернатора Олега Кожемяко было закуплено оборудование для современных зуботехнических лабораторий во всех районах области, приобретены расходные материалы. За два года на эти цели из областного бюджета выделено 235 млн рублей. Ежегодно составляется план по бесплатному зубопротезированию в лечебных учреждениях. В этом году запланировано поставить зубные протезы 3 539 пациентам.

На бесплатное зубопротезирование могут рассчитывать:

участники Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

участники трудового фронта;

«дети войны»;

граждане старше 70 лет;

малоимущие граждане, достигшие 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины;

неработающие инвалиды I и II групп, достигшие 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно);

члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ.

Новое оборудование, поступившее в районы, позволяет выполнять сложные виды зубопротезирования. В прежние годы пожилые люди довольствовались в основном съемными протезами, сейчас ставят штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции, металлокерамику.

В нескольких муниципальных образованиях специалисты досрочно справились с планом и уже лечат людей, записавшихся на следующий год. Например, в Долинске в этом году было запланировано сделать зубные протезы 83 пациентам. Задание было выполнено еще в июне. По заявке дополнительно было выделено финансирование еще на 147 человек, многие из них уже получили помощь, до конца года специалисты планируют обеспечить зубными протезами остальных.

В нескольких районах работа по бесплатному зубопротезированию идет очень медленно. Наибольшее количество жалоб в этом году поступает из Поронайского района. Во время прямой линии с губернатором местные жители поднимали вопрос о недоступности этого вида помощи, нехватке расходных материалов. Олег Кожемяко поручил как можно скорее решить этот вопрос.

В настоящее время в районе создан запас расходных материалов для изготовления зубных протезов до конца года.

Одной из первых пациенток, обратившихся за специализированным лечением, стала Алла Демидова. Почти три года она лечит полость рта.

- Наконец в этом году решились разом все мои проблемы. Очень осталась довольна и качеством лечения, и отношением специалистов, - поделилась местная жительница.

- В дальнейшем для обеспечения непрерывности процесса заявки будут формироваться заблаговременно на несколько месяцев, – рассказал и.о. главного врача Поронайской ЦРБ Сергей Мельников. - Дополнительно планируем приобрести еще один аппарат – артикулятор, чтобы можно было одновременно изготавливать несколько протезов.

В перспективе, обещает руководство учреждения, срывов в зубопротезировании льготных категорий граждан не будет. Специально на этот участок работы выделено несколько специалистов. Стоматолог-ортопед Андрей Пак трудоустроен в рамках кадровой программы. Зубной техник Евгений Епанешников пришел на работу совсем недавно. В далеком прошлом он работал в этом учреждении, но попал под сокращение, потом работал по профессии в частных организациях. Возвращение в государственную стоматологическую службу стало возможным в связи с потребностью в специалистах, расширением сферы зубопротезирования на льготные категории и увеличением объемов работы.

- Раньше и представить не мог, что буду работать здесь, в Поронайске, на таких современных аппаратах. Все новое, о литейном оборудовании вообще не мечталось, сейчас только одно желание – работать, делать качественные изделия, которые будут приносить пользу людям, - поделился Евгений Епанешников.

В связи с поздним поступлением расходных материалов и необходимостью скорейшего завершения лечебного процесса небольшая часть пациентов Поронайского района будет обслуживаться в Смирных. Там, как и в Долинске, запланированные годовые объемы выполнены досрочно. Расходные материалы и все необходимое для зубопротезирования поронайских пациентов имеется, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.