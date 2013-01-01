Узелки дружбы

Новогодняя Кэнац Цар,звучание дудука, лаваш и гранат: в островной столице с 1 по 4 ноября проходят Дни армянской культуры

Театральный роман

Ведущая гала-концерта в доме культуры «Родина» Анна Маковецкая-Петросян и предположить не могла, что станет сахалинкой. Актриса работала в Ереванском государственном театре кукол и не собиралась покидать родную Армению. – Два года назад мы с коллегами участвовали в международном фестивале «На островах чудес». И я влюбилась в актера Сахалинского театра кукол. Через несколько месяцев он приехал в Армению и забрал меня. Сыграли свадьбу, вот уже год мы семья, – делится Анна. В островном крае актриса быстро нашла себе дело по душе. Она руководит театральной студией «Золотой ключик», где учит детей мастерству кукловода. А на Днях армянской культуры Анна научила всех желающих делать традиционных кукол. Ткань для них специально привезли из Еревана. – Таких кукол делали наши прабабушки. Они не были обрядовыми, а предназначались в основном для игры, – рассказывает Анна. – Наши куколки отличаются тем, что им рисуют лица. Брови, глаза, губы передают характер. А согласно русской традиции лицо остается белым.

Главное правило в изготовлении куколок – никаких иголок и ниток. Все узелки делают только руками. – Армянских кукол мы с дочкой изготавливали впервые. Здорово, что их можно забрать их домой, – делится южносахалинка Лариса. Гостья праздника признается: благодаря этим мероприятиям она многое узнала об армянском народе. – Они образованные, талантливые, целеустремленные. С любовью и уважением относятся к России, – считает Лариса. – У моего мужа татарские корни, и если говорить об общих чертах этих культур, то мы видим тот же культ почитания родителей, мужчины. Даже когда мальчик еще не совсем взрослый, если понадобится, он берет на себя ответственность за всю семью. А женщина в татарской семье, как и в армянской, – это олицетворение красоты. Главная ее задача – обустроить домашний очаг.

Лаваш на счастье

Дух страны гор и потухших вулканов передала художник-дизайнер Заруи Кривоносова, оформившая к празднику дом культуры. Заруи впервые побывала на Сахалине, сейчас она живет и работает в Стамбуле. – Конечно, я скучаю по родной Армении, – делится художница. – Но где бы мы ни жили, мы не забываем красивые армянские традиции. Например, когда дочку выдают замуж, свекровь вешает на плечи жениху и невесте лаваш, чтобы дома всегда был хлеб. И кормит медом, чтобы супружеская жизнь была сладкой. На празднике Заруи продемонстрировала сахалинцам новогоднее дерево кэнац цар. – Название происходит от слова «кэн», что в переводе означает «женщина». Ведь дерево так же рождает жизнь, – поясняет дизайнер.

Кстати Дни армянской культуры в Южно-Сахалинске проходят по инициативе Межрегиональной организации «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией» и при поддержке регионального правительства.

В старину кэнац цар появлялась в каждом армянском доме в декабре. Ее сооружали из сухих веток, иногда самодельное дерево доходило до потолка. В качестве украшения использовали абрикосы, гранаты, тыквы, золотые монеты и куклы, символизирующие каждого члена семьи. Теперь в Армении кэнац цар уже не встретишь – ее вытеснила новогодняя елка. – Но традиция продолжает жить на Пасху. Дети делают маленькие деревца из сухих веток и вешают на них разноцветные яйца, – рассказывает Заруи.

Одна страна

По словам вице-президента Союза армян России Германа Ананянца, в нашей стране проживает 1 млн 750 тысяч представителей этого народа, и все они с гордостью считают себя гражданами России. – Я не знаю ни одной отрасли хозяйства или сферы культуры, где бы ни присутствовали представители армянской нации. Арам Хачатурян – великий русский композитор, по национальности армянин. Так же как Иван Баграмян – советский маршал, а не армянский, – замечает Герман Сергеевич. Во время гала-концерта он наградил за укрепление мира между народами мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и депутата областной Думы Саркиса Акопяна. С получением депутатского мандата Саркиса Зориковича поздравил и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства островного региона Владислав И. – Это пример того, что армянский народ тоже вносит в развитие островной области. Мы представляем разные национальности, но острова для всех нас – родная земля, – говорит Владислав Николаевич.

Ритм «Аракса»

Самобытным получился гала-концерт в «Родине». Программа соединила фольклор и классику, песни на русском и армянском языке, народную традицию и современное прочтение. Богатство армянского фольклора представил ансамбль «Аракс» под руководством Нахшун Саакян. А благодаря Карену Матиняну зрители услышали ни на что не похожий голос дудука – старинного духового инструмента из абрикосового дерева. Вместе с музыкантом на сцену вышла и его дочь Эрика. – Я с детства на сцене. Помню, что в два года мои выступления уже показывали по телевизору, – улыбается Эрика. – Я родилась в Ереване. На Сахалин мы переехали три года назад. Каждый год бываю на Родине. Конечно, скучаю. Мне нравятся наши традиции, они очень красивые. И делают красивой культуру России. Ведь многонациональность добавляет ей цвета.