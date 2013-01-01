Зверское убийство у жд-путей в Южно-Сахалинске не было спонтанным - следком
Стали известны подробности зверского убийства, которое произошло 1 ноября в переулке Мостовом в Южно-Сахалинске. На территории транспортной компании было обнаружено тело мужчины с перерезанным горлом.
Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам, спустя 20 часов после совершения преступления. Помимо сотрудников правоохранительных органов, в поисках активно участвовали местные жители: они делились сведениями, записями с камер видеонаблюдения. В результате был задержан знакомый погибшего, ранее судимый южносахалинец 1978 года рождения. Судя по всему, он не пытался скрыться - все это время находился у себя дома.
Как рассказал на пресс-конференции 2 ноября руководитель сахалинского следственного отдела на транспорте Илья Царьков, подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время готовится ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной версии следствия, погибший в компании знакомых распивал спиртные напитки в квартире. Из-за «неосторожно брошенного слова» он и подозреваемый подрались. Что именно за слова – неизвестно. Следователи поясняют: все участники компании вели асоциальный образ жизни, практически нигде не работали, имели судимость, в том числе за убийство. Соответственно, фраза была специфическая, оскорбительная для человека, живущего по своим «понятиям и законам».
Вскоре конфликт был улажен, погибший и подозреваемый пошли в сторону железнодорожной станции. Там, на территории транспортного предприятия, на пустыре, мужчина нанес ножевые ранения своему обидчику. После он пытался замести следы, отнес кухонный нож в квартиру, помыл.
По словам начальника сахалинского отдела МВД России на транспорте Павла Орешкина, ссора между мужчинами – не основная причина убийства.
- Она стала лишь отправной точкой в совершении особо тяжкого преступления. Подозреваемый и другие участники компании имели претензии к убитому, связанные с его противоправными действиями, которые удастся установить в ходе расследования уголовного дела. Это было не спонтанное убийство, - отметил Орешкин.
Подозреваемому грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. Соучастников у него нет - мужчины выясняли отношения тет-а-тет.
Напомним, убийство произошло накануне около железнодорожных путей. У погибшего обнаружены многочисленные колото-ножевые ранения, в том числе шеи. Личность его установлена. Это житель Южно-Сахалинска 1970 года рождения, вел асоциальный образ жизни, незадолго до смерти подрабатывал грузчиком на оптовой базе. Состоял в гражданском браке. Информации о детей нет.
Сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак добавил, что за последние семь лет зарегистрировано семь подобных преступлений, раскрытием которых занималось следствие на транспорте. Пять из них классифицированы как убийство, два – причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Во всех случаях преступники найдены по горячим следам, вынесены обвинительные приговоры. Активное содействие в поисках также оказывали местные жители.
Комментарии