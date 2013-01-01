Зверское убийство у жд-путей в Южно-Сахалинске не было спонтанным - следком

Стали известны подробности зверского убийства, которое произошло 1 ноября в переулке Мостовом в Южно-Сахалинске. На территории транспортной компании было обнаружено тело мужчины с перерезанным горлом.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать по горячим следам, спустя 20 часов после совершения преступления. Помимо сотрудников правоохранительных органов, в поисках активно участвовали местные жители: они делились сведениями, записями с камер видеонаблюдения. В результате был задержан знакомый погибшего, ранее судимый южносахалинец 1978 года рождения. Судя по всему, он не пытался скрыться - все это время находился у себя дома.

Как рассказал на пресс-конференции 2 ноября руководитель сахалинского следственного отдела на транспорте Илья Царьков, подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время готовится ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной версии следствия, погибший в компании знакомых распивал спиртные напитки в квартире. Из-за «неосторожно брошенного слова» он и подозреваемый подрались. Что именно за слова – неизвестно. Следователи поясняют: все участники компании вели асоциальный образ жизни, практически нигде не работали, имели судимость, в том числе за убийство. Соответственно, фраза была специфическая, оскорбительная для человека, живущего по своим «понятиям и законам».