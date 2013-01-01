Шесть претендентов в депутаты Гордумы Южно-Сахалинска не донесли документы до избиркома
Шесть человек не предоставили в избирательную комиссию необходимые документы, чтобы стать кандидатами в депутаты на дополнительных выборах в Городскую думу Южно-Сахалинска. Выборы пройдут по одномандатным избирательным округам №2, 3, 11 и 17.
Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №17 Наталья Банторина сообщила, что срок подачи документов закончился 31 октября в 18:00.
- До этого времени все выдвинувшиеся кандидаты должны были предоставить в избирательную комиссию необходимые документы, а самовыдвиженцы - еще и собрать подписи жителей округа, который они собираются представлять в Гордуме. Всем кандидатам, которые не подали документы до указанного времени, в регистрации будет отказано. На нашем участке, объединяющем 11-й и 17-й избирательные округа, документы не подали четыре человека, по два из каждого округа. Все они – самовыдвиженцы, - добавила она.
Причины, по которым отказались от дальнейшего участия в довыборах, они называть не обязаны, это личное дело каждого гражданина, уточнила Банторина.
Агитационный период начинается с момента уведомления соответствующей комиссии о согласии баллотироваться. Все агитационные материалы должны быть оплачены за счет средств избирательного фонда кандидата
Следующий этап – регистрация кандидатов, которая происходит в течение десяти дней с момента подачи документов. Если кандидат предоставил данные 21 октября и они прошли проверку, то 1 ноября он будет зарегистрирован. Если тянул до последнего и сдал документы 31 октября, то зарегистрирован будет 10 ноября. Так что чуть больше чем через неделю станут известны имена всех зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы в депутаты Городской думы.
Сейчас проходят заседания комиссии по вопросам регистрации кандидатов. Все ли будут зарегистрированы, сказать невозможно, все зависит от достоверности данных, предоставленных кандидатами в комиссию. Направляются запросы в различные инстанции, которые должны подтвердить сведения, поданные кандидатами.
- Какие самые распространенные причины отказа в регистрации? У самовыдвиженцев могут быть ошибки или исправления в подписных листах. Сами подписные листы могут быть составлены не по утвержденной форме. Но все индивидуально, - пояснила Банторина.
Не обошлось без потерь и на других избирательных округах. По собственному желанию отказались участвовать в выборах один самовыдвиженец из одномандатного избирательного округа №2 и один самовыдвиженец из одномандатного избирательного округа №3. Таким образом, на 2 ноября все необходимые документы подал 31 кандидат.
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