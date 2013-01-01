Шесть претендентов в депутаты Гордумы Южно-Сахалинска не донесли документы до избиркома

Шесть человек не предоставили в избирательную комиссию необходимые документы, чтобы стать кандидатами в депутаты на дополнительных выборах в Городскую думу Южно-Сахалинска. Выборы пройдут по одномандатным избирательным округам №2, 3, 11 и 17.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №17 Наталья Банторина сообщила, что срок подачи документов закончился 31 октября в 18:00.

- До этого времени все выдвинувшиеся кандидаты должны были предоставить в избирательную комиссию необходимые документы, а самовыдвиженцы - еще и собрать подписи жителей округа, который они собираются представлять в Гордуме. Всем кандидатам, которые не подали документы до указанного времени, в регистрации будет отказано. На нашем участке, объединяющем 11-й и 17-й избирательные округа, документы не подали четыре человека, по два из каждого округа. Все они – самовыдвиженцы, - добавила она.

Причины, по которым отказались от дальнейшего участия в довыборах, они называть не обязаны, это личное дело каждого гражданина, уточнила Банторина.

Кстати Агитационный период начинается с момента уведомления соответствующей комиссии о согласии баллотироваться. Все агитационные материалы должны быть оплачены за счет средств избирательного фонда кандидата