Поронайские депутаты объявили конкурс по отбору претендентов на должность главы района
Сегодня в Поронайске состоялось второе сессионное заседание депутатов нового созыва, на котором было рассмотрено девять вопросов.
Несколько пунктов повестки дня касались внесения изменений в Устав муниципального образования. Поправки необходимы для приведения главного районного документа в соответствие с федеральным законодательством. Так как часть новшеств касается структуры и регламента Собрания горокруга, проект должен получить одобрение местных жителей. После изучения документа в печатной прессе и на официальном сайте поронайцы смогут выразить свое мнение на публичных слушаниях, которые состоятся 28 ноября в 15:00 в актовом зале администрации.
Депутаты единогласно проголосовали за установление границ территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. Уже четвертый районный ТОС под названием «Возрождение» объединит жителей трех домов-новостроек на улице Восточной в Поронайске – №65, 67 и 69.
По вопросу утверждения правил благоустройства, уборки и санитарного состояния территории округа выступила Светлана Долотина, ведущий специалист отдела ЖКХ мэрии. Этот новый в жизни района документ обязывает и юридических, и физических лиц содержать собственные или арендованные площади и здания в порядке, санитарном и эстетическом. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность, вплоть до обращения контролирующих органов в суд.
На этой сессии официальный статус получила самая многочисленная фракция в поронайском Собрании - «Единая Россия», в нее вошли одиннадцать народных избранников. Двое представителей КПРФ смогут пройти идентичную процедуру только после утверждения новой редакции Устава МО, где требуемое количество членов партийной ячейки сократится с трех до двух человек.
Главным объектом голосования этой сессии стал проект об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Поронайского горокруга. Согласно ему, прием документов от кандидатов на должность главы района начнется 27 ноября и завершится 14 декабря. Претендовать на мэрское кресло сможет гражданин старше 21 года и не имеющий ограничений в избирательных правах в соответствии с федеральным законодательством. Дополнительные требования касаются характера и продолжительности трудовой деятельности.
Также депутаты проголосовали за членов конкурсной комиссии из числа местных кандидатов. Ими стали председатель Собрания Александр Урюпин, Ким Ден Хо и Надежда Пуликова. В решении судьбоносного для района вопроса примут участие и уполномоченные со стороны регионального правительства. Представителей области также будет трое.
23 декабря 2017 года завершается срок полномочий нынешнего мэра Поронайского района Александра Радомского. Свой вердикт по новому главе конкурсная комиссия должна огласить 22 декабря.
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