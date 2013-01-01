Поронайские депутаты объявили конкурс по отбору претендентов на должность главы района

Сегодня в Поронайске состоялось второе сессионное заседание депутатов нового созыва, на котором было рассмотрено девять вопросов.

Несколько пунктов повестки дня касались внесения изменений в Устав муниципального образования. Поправки необходимы для приведения главного районного документа в соответствие с федеральным законодательством. Так как часть новшеств касается структуры и регламента Собрания горокруга, проект должен получить одобрение местных жителей. После изучения документа в печатной прессе и на официальном сайте поронайцы смогут выразить свое мнение на публичных слушаниях, которые состоятся 28 ноября в 15:00 в актовом зале администрации.

Депутаты единогласно проголосовали за установление границ территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. Уже четвертый районный ТОС под названием «Возрождение» объединит жителей трех домов-новостроек на улице Восточной в Поронайске – №65, 67 и 69.

По вопросу утверждения правил благоустройства, уборки и санитарного состояния территории округа выступила Светлана Долотина, ведущий специалист отдела ЖКХ мэрии. Этот новый в жизни района документ обязывает и юридических, и физических лиц содержать собственные или арендованные площади и здания в порядке, санитарном и эстетическом. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность, вплоть до обращения контролирующих органов в суд. На этой сессии официальный статус получила самая многочисленная фракция в поронайском Собрании - «Единая Россия», в нее вошли одиннадцать народных избранников. Двое представителей КПРФ смогут пройти идентичную процедуру только после утверждения новой редакции Устава МО, где требуемое количество членов партийной ячейки сократится с трех до двух человек.