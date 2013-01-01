Детский омбудсмен при президенте спросила о судьбе макаровского Германа

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поинтересовалась судьбой макаровского Германа. О мальчике она спросила на заседании круглого стола по вопросам опеки и попечительства в Южно-Сахалинске 2 ноября.

- Первый вопрос у меня: что с Германом? Мы все следили за его судьбой, переживали. Непростая доля ему выпала. Я знаю, что он передан в новую семью и у него сейчас все хорошо, но все равно хочется знать, все ли сделано для того, чтобы он больше никогда не попал в такую ситуацию? - спросила Кузнецова.

Начальник управления прокуратуры Сахалинской области Иван Черепанов рассказал, что, по результатам выявленных в ходе проверки нарушений в деятельности органов опеки, несколько чиновников областного и муниципального уровня были наказаны. Он подчеркнул, что правоохранители нашли полную поддержку со стороны областных властей в этом вопросе.

О полуторагодовалом мальчике из Макарова узнала вся страна после того, как в Интернете появилось видео, на котором медсестра районной больницы, оскорбляя и унижая, отчитывала его за испачканные штаны. После инцидента она уволилась, а злоключения мальчика не прекратились. Оказалось, что Герман попал в больницу после того, как его забрали у родной матери. Позже ее лишили родительских прав в отношении Германа и его старшей сестры, которая теперь живет с отцом. Сейчас мать обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.