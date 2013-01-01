Публичные слушания по генплану Южно-Сахалинска прошли в Старорусском

Вторая встреча по обсуждению изменений в генеральный план Южно-Сахалинска прошла в селе Старорусском.

Участниками встречи стали 12 жителей села.

Представитель разработчика документа - Сибирского научно-исследовательского и проектного института градостроительства (Новосибирск) - Светлана Аникина рассказала собравшимся о новых объектах, которые внесли в генплан, утвержденный 4 июля 2012 года решением горсобрания Южно-Сахалинска.

Также было отведено время для вопросов из зала. Они касались строительства магистрального газопровода в районе Старорусского, высоковольтных линий электропередач, а также объектов социального назначения.

Как рассказала представитель департамента архитектуры и градостроительства города Ольга Коробейникова, пришедшие на встречу жители проявили глубокую заинтересованность в судьбе родного села, в итоге получился конструктивный диалог. Изменения в генеральный план были поддержаны присутствующими.

Слушания будут проходить во всех населенных пунктах муниципального образования и завершатся 9 ноября в ДК «Родина» Южно-Сахалинска, напоминает пресс-служба мэрии.

График и проект внесения изменений в генеральный план опубликованы на сайте городской администрации.