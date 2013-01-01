Кузнецова похвалила Сахалин за предоставление жилья детям-сиротам

- Позитивный момент, который обращает на себя внимание, – это обеспечение жильем выпускников сиротских учреждений. Ситуацию на Сахалине можно приводить в пример. Я знаю, что принято решение предоставлять разрозненное жилье – квартиры в существующих жилых кварталах, это правильное решение, так как способствует гораздо лучшей социализации и адаптации детей-сирот, чем многоквартирный дом, построенный исключительно для них, - сказала Кузнецова.

Кроме того, она высоко оценила организацию работы детских учреждений области. Советники омбудсмена в преддверии ее визита посетили их с инспекцией.

- Вчера мне доложили результаты проверки учреждений: материально-техническая база, уровень самих учреждений, документация серьезных вопросов не вызвали, они в хорошем состоянии. Те недочеты, которые были выявлены, исправлялись буквально в ходе самого общения, - сказала Кузнецова, добавив, что далеко не в каждом регионе она получает такие положительные отзывы.