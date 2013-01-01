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2 ноября 18:26 / Культура / фестиваль / театр кукол  

На «Островах чудес–2018» Сахалин встретит гостей «кукловодочкой»

На IV Сахалинский международный фестиваль театров кукол «На островах чудес» приехали коллективы восьми стран.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции, свои спектакли покажут кукольники из Армении, Чехии, Эстонии, Словении, Белоруссии, Молдовы и Японии. Россию представляют хозяева – Сахалинский театр кукол – и их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Петрозаводска, Хабаровска, Курска, Иваново, Нижнего Новгорода, Евпатории и Благовещенска. 11 постановок организаторы советуют детям, три – для семейного похода в театр, а 8 – для взрослой аудитории.

Других посмотреть и себя показать – остается главным лозунгом фестиваля. А еще покупаться в море любви – к искусству, зрителям и друг другу – таков был рефрен практически всех выступлений гостей. И, безусловно, делиться опытом. Во всем. Например, худрук Рязанского областного театра кукол Валерий Шадский рассказал, что на их фестивале гостей и участников встречают боевым предстартовым пайком из кукловодочки (никакого отношения к основной профессии в кукольном театре) с разносолами, в числе которых грибы с глазами и огурчики. Исполнительный директор островного фестиваля Антонина Добролюбова обещала взять на вооружение опыт рязанских коллег.

Валерий Шадский и Оксана ИсаеваВалерий Шадский и Оксана Исаева

Понятно, что творцы кукольного мира уверены в том, что их род искусства глубже и древнее драматического театра. Сложно им оппонировать, но пример артистки Оксаны Исаевой оказался самым убедительным. Имея за плечами опыт работы в драматическом театре, она сделала выбор в пользу кукол и организовала в Москве театр «Инсайд». Его зрители – малыши от года и все-все-все. Кстати, для тех, кто желает узнать секреты успешной работы коллектива, гостья из столицы проведет мастер-класс. На фестивале театр представит спектакль для самых маленьких «Черепаха», на который вход их мамам и папам не воспрещен.

Фестивальная афиша традиционно поражает. Завлекают уже сами названия: «Сказки маленького Лисенка» (Магадан), «Поросята Карибского моря» (Хабаровск), «Подарок морского царя» (Таллинн), «Бабаня» (Курск), «Легенда о добром сердце» (Кишинев), «Мухина свадьба, или Всё будет хорошо» (Москва).

Настоятельно рекомендуем не пропустить выступление Театра на ходулях «Шоу великанов» из Евпатории. Его артисты попали в Книгу рекордов Гиннеса: на деревянных ногах они сумели прошагать 72 км. Коллектив из Республики Крым пользуется ходулями высотой от 1,2 до 2,5 метра и умудряется на них танцевать. Поверим на слово Антонине Добролюбовой, что они вытворяют невероятное на сцене.

Кстати, на пресс-конференции не смогли присутствовать крымские артисты и «Театр актера и куклы Республика Саха (Якутия)». Они участвуют в специальной гастрольной программе фестиваля и уже сегодня приступили к работе. А вообще, «На островах чудес» охватит весь Сахалин, участники посетят Оху, Поронайск, Ноглики, Тымовское и, конечно, Александровск-Сахалинский. Последний пункт особенно порадует почетного гостя фестиваля, известного российского искусствоведа и театроведа Марину Тимашеву. По ее словам, на Сахалин ее привели Чехов и Антонина Добролюбова. Первая причина более чем понятна: Марина Тимашева возглавляет экспертный совет фестиваля «Мелиховская весна», на котором и познакомилась с худруком Сахалинского театра кукол. Островной коллектив заинтересовал ее «Счастливой историей». Не менее ясна и вторая: вряд ли кто устоит перед напором и обаянием исполнительного директора островного фестиваля.

Марина ТимашеваМарина Тимашева

Второму почетному гостю – польскому театроведу, профессору Варшавской театральной академии Мареку Вашкелю интересно, чем занимаются коллеги в других городах, какие темы и сюжеты придумывают в пространстве театра кукол с 2-тысячелетней историей. А вообще он ратует за метафорический театр, символы которого интересно расшифровывать зрителю.

Марек Вашкель и Марина ТимашеваМарек Вашкель и Марина Тимашева

Несомненно, зрителям будет приятно встретиться со старыми знакомцами. Петру Вуткэрэу на нынешнем фестивале представляет драматический моноспектакль «Женщины Пикассо. Ольга». Историю о русской балерине Ольге Хохловой режиссер уже переводил на театральный язык: в Сахалинском театре кукол она идет под названием «Одержимая любовью» с Антониной Добролюбовой в главной роли. Правда, ей помогают куклы.

- В представлении токийского театра Kaze великолепная актриса Юмико Цудзи работает одна. Она творит под музыку Шостаковича, Чайковского, Мусоргского. У зрителей будет возможность сравнить две интерпретации одной темы, - поделился режиссер Петру Вуткэрэу.

Не нуждается в представлении и худрук Гродненского театра кукол Олег Жюгджа. Режиссер из Белоруссии является постановщиком фестивального спектакля Сахалинского театра кукол «Дракула», хорошо знакомого островному зрителю.

Кстати, он привлек внимание и Марины Тимашевой по анонсу в фестивальном буклете.

- О нем написано: «Дракула скучает, ему хочется чего-то нового». Театральному критику хочется того же самого, — поделилась гостья.

А гродненцы привезли на Сахалин новую работу «Трагедия о Макбете». Понятно, зная творческий почерк Олега Жюгджы, что это будет не просто вопрос вечной борьбы за власть.

Итак, фестивальные показы стартуют 4 ноября, а в пятницу настоятельно советуем не пропустить торжественную церемонию открытия «На островах чудес» в киноконцертном зале «Октябрь». Начало – в 19:00.

Теги  Фестиваль Театр кукол Режиссеры
Автор текста и фото: Мария Снегирева

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