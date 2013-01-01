Сахалинский пенсионер подозревается в смерти жены

67-летний сахалинец подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, от которых скончалась его жена.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», уголовное дело на жителя села Хоэ Александровск-Сахалинского района возбуждено по факту смерти 31 октября в реанимационном отделении Тымовской ЦРБ его 70-летней супруги. Ее госпитализировали 10 октября с травмами, а через 22 дня она умерла внутричерепной травмы после длительного коматозного состояния.

По версии следствия, вечером 9 октября пенсионер приехал из больницы. Дома он обнаружил пьяную жену, которая лежала на полу. Когда муж стал поднимать женщину, она начала вырываться. Супруг разозлился и несколько раз ударил ее по лицу. Когда жена успокоилась, он перенес её на кровать. Утором женщине стало плохо, и супруг вызвал фельдшера, которая и приняла решение госпитализировать женщину.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.