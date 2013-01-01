В гараже найдено тело 27-летнего южносахалинца
Следственный отдел по Южно-Сахалинск выясняет причины смерти 27-летнего местного жителя.
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», тело молодого человека обнаружено в кооперативном гараже на ул. Железнодорожной областного центра 1 ноября. Сообщение о происшествии поступило в городское подразделение ведомства в 18:16. На трупе отсутствуют следы насильственной смерти.
В ходе осмотра места происшествия причину смерти молодого человека установить не удалось. В связи с этим обстоятельством тело направлено в морг.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
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