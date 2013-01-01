В гараже найдено тело 27-летнего южносахалинца

Следственный отдел по Южно-Сахалинск выясняет причины смерти 27-летнего местного жителя.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», тело молодого человека обнаружено в кооперативном гараже на ул. Железнодорожной областного центра 1 ноября. Сообщение о происшествии поступило в городское подразделение ведомства в 18:16. На трупе отсутствуют следы насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия причину смерти молодого человека установить не удалось. В связи с этим обстоятельством тело направлено в морг.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, информирует пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.