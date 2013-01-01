Власти региона решат проблему сообщения между Сахалином и Курилами

По поручению губернатора Олега Кожемяко региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства подготовило ряд решений, которые позволят обеспечить регулярную перевозку пассажиров и грузов между Сахалином и Курилами.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в ближайшие дни теплоход «Игорь Фархутдинов» отправляется на плановый ежегодный ремонт. На несколько недель Итуруп, Кунашир и Шикотан могут остаться без регулярного морского пассажирского сообщения с Сахалином. Для жителей отдаленных муниципальных образований в этой ситуации может стать очень проблематичным выезд на лечение в областной центр и федеральные клиники, в отпуск.

Чтобы не допустить негативных социальных последствий, областной минтранс провел серьезную работу с предприятиями, занимающимися перевозками людей и грузов на Курилы. На время отсутствия «Игоря Фархутдинова» авиакомпания «Аврора», выполняющая полеты из Южно-Сахалинска в Курильск и Южно-Курильск, при необходимости увеличит количество рейсов по этому направлению. Возможно и иное решение. «Аврора» может направлять на Курилы самолеты большей вместимости. Это позволит увеличить возможности по перевозке пассажиров без наращивания количества рейсов.

Олег Кожемяко также обратил внимание транспортников, что из-за ремонта «Игоря Фархутдинова» в особенно сложной ситуации окажутся жители острова Шикотан. Теплоход сюда заходить перестанет. С Кунаширом, где находится аэропорт «Менделеево», остров будут связывать только 12-местный плашкоут «Дружба» и вертолет, способный взять на борт не более 18 человек.

- По нашей просьбе муниципальное предприятие «Докер», которое возит пассажиров между Кунаширом и Шикотаном на плашкоуте, выведет на эту линию еще одно аналогичное судно - «Надежда», - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников. - Расписание движения в настоящее время согласовывает руководство Южно-Курильского района. И если будут пожелания пассажиров, мы можем увеличить частоту вертолетных рейсов между Кунаширом и Шикотаном.

8 ноября будут подведены итоги конкурса на морские пассажирские и грузовые перевозки между Сахалином и островами Итуруп и Кунашир. Ожидается, что во время отсутствия «Игоря Фархутдинова» на линию выйдет другое судно усиленного ледового класса.

Как считают в ведомстве, уход на ремонт «Игоря Фархутдинова» не скажется на перевозке на Курилы грузов, в том числе продуктов питания. Никаких проблем у бизнесменов, везущих свои товары на отдаленные острова, возникнуть не должно. На этом направлении работает целый ряд транспортных компаний, располагающих флотом. Информация об этих перевозчиках размещена на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства области, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.