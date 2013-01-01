Борьба на льду

На вопросы отвечает бизнес-тренер, специалист в области управленческой и организационной психологии

13 октября / Общество

О морской рыбалке

Андрей Пидварко – человек, которого без преувеличения можно охарактеризовать так: он знает о сахалинской рыбалке все.