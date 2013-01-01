Борьба на льду
В Южно-Сахалинске стартовал дальневосточный турнир по хоккею среди детских команд. Кубок спорткомплекса «Арена Сити» в эти дни оспаривают шесть дружин областной столицы, Холмска, Хабаровска , Владивостока и Ванино.
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В Южно-Сахалинске стартовал дальневосточный турнир по хоккею среди детских команд. Кубок спорткомплекса «Арена Сити» в эти дни оспаривают шесть дружин областной столицы, Холмска, Хабаровска , Владивостока и Ванино.
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Шесть ударов топором нанес житель Невельска своему обидчику
Молодец мужик.
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опять драки в алко притонах
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