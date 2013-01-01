Мост на материк
Планы по строительству мостового перехода Сахалин-материк начинают приобретать реальные черты. Российские и западные СМИ уже назвали возможного исполнителя проекта, подсчитана и примерная стоимость «стройки десятилетия».
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Планы по строительству мостового перехода Сахалин-материк начинают приобретать реальные черты. Российские и западные СМИ уже назвали возможного исполнителя проекта, подсчитана и примерная стоимость «стройки десятилетия».
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Шесть ударов топором нанес житель Невельска своему обидчику
Молодец мужик.
В результате драки у Harat's Pub в Южно-Сахалинске бармен оказался в тяжелом состоянии
опять драки в алко притонах
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