В Охе снесли аварийный склад, в котором погиб маленький сахалинец

Прокуратура добилась решения сноса дома, из-за обрушения которого на севере Сахалина погиб малолетний ребенок.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», Охинская городская прокуратура проверила факт обрушения плиты перекрытия складского помещения на ул. Комсомольская, 41. Установлено, что объект построен в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий, не охраняется и не соответствует требованиям действующего законодательства, подлежит выводу из эксплуатации и сносу. Прокурор обратился в суд с иском на бездействие собственника нежилого здания, который не привел его в соответствие с установленными требованиями и не принял меры по несанкционированному доступу людей в здание.

Охинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковое заявление и обязал собственника в течение месяца после вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж здания.