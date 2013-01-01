В Охе снесли аварийный склад, в котором погиб маленький сахалинец
Прокуратура добилась решения сноса дома, из-за обрушения которого на севере Сахалина погиб малолетний ребенок.
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», Охинская городская прокуратура проверила факт обрушения плиты перекрытия складского помещения на ул. Комсомольская, 41. Установлено, что объект построен в 1972 году без учета антисейсмических конструктивных мероприятий, не охраняется и не соответствует требованиям действующего законодательства, подлежит выводу из эксплуатации и сносу. Прокурор обратился в суд с иском на бездействие собственника нежилого здания, который не привел его в соответствие с установленными требованиями и не принял меры по несанкционированному доступу людей в здание.
Охинский городской суд, согласившись с доводами прокурора, удовлетворил исковое заявление и обязал собственника в течение месяца после вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж здания.
Ответчик не согласился с предъявленным актом и обжаловал его в Сахалинском областном суда, по результатам рассмотрения в которой решение суда первой инстанции отменено, а в удовлетворении иска прокурора отказано. В этой связи прокурор области на апелляционное определение судебной коллегии внес кассационное представление в президиум Сахалинского областного суда.
Суд кассационной инстанции, согласившись с доводами прокуратуры, отменил апелляционное определение и оставил без изменения решение Охинского городского суда об удовлетворении иска прокурора.
В связи с длительным неисполнением судебного решения городской прокурор внес представление руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области. В итоге судебные приставы организовали принудительный снос ветхого аварийного и опасного для окружающих строения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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