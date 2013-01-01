Доступная помощь
Жители Поронайска смогут устанавливать зубные протезы у себя в городе. Еще недавно эта услуга была недоступна: в городе не хватало ни материалов, ни оборудования. В ситуацию даже пришлось вмешаться губернатору.
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Жители Поронайска смогут устанавливать зубные протезы у себя в городе. Еще недавно эта услуга была недоступна: в городе не хватало ни материалов, ни оборудования. В ситуацию даже пришлось вмешаться губернатору.
Чемпионка мира по пляжному фрисби провела мастер-класс для сахалинцев
У кого есть лишние 13 минут - не поленитесь, пройдите по ссылке, очень волевая и крутая победа российских девушек в финале чемпионата мира! Со счета 10:6 в поль...
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Шесть ударов топором нанес житель Невельска своему обидчику
Молодец мужик.
В результате драки у Harat's Pub в Южно-Сахалинске бармен оказался в тяжелом состоянии
опять драки в алко притонах
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