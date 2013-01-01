Найдено тело одного из пропавших на севере Сахалина рыбаков
На севере Сахалина вечером 2 ноября найдено тело одного из пропавших в Охинском районе рыбаков. Его выбросило волной на берег в 10 км от села Рыбновск.
Как сообщил РИА «Сахалин-Курилы» инспектор районной патрульной службы ГИМС Сергей Корженко, погибший, предположительно, являлся представителем коренных малочисленных народов. Он был в спасательном жилете. Тело доставили в Оху.
Напомним, 28 октября четверо рыбаков вышли в море на моторной лодке МКМ из Рыбновска в соседнее село Романовка, но не вернулись. В настоящее время сотрудники ГИМС и следователи продолжают поиски еще троих островитян.
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