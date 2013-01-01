За 9 месяцев года свадеб на Сахалине было на тысячу больше, чем разводов

За 9 месяцев 2017 года в Сахалинской в области зарегистрировано 3 тысячи 87 браков и 2 тысячи 62 развода. В прошлом году, к примеру, за этот же период было 3 тысячи 43 брака и 2 тысячи 13 разводов, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Сахалинстате.

С января по сентябрь в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 4 тысячи 752 родившихся, в том числе 64 многоплодных родов (двойни и тройни). Число умерших по региону составило 4 тысячи 467 человек. Естественный прирост - 285 человек, это меньше, чем в прошлом году (403 человека).

Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в шести муниципальных образованиях области – Южно-Сахалинском, Анивском, Курильском, Ногликском, Северо-Курильском и Южно-Курильском.

По данным управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - сентябрь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 17 тыс. 903 человека, из которых 59,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 16 тыс. 96 человек, из которых 72,8% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 6 тыс. 767 человек. Миграционный прирост составил 1807 человек.