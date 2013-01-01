Турчак: «Единая Россия» должна двигаться в сторону регионов

Ключевым направлением деятельности «Единой России» станет работа в регионах, заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета партии Андрей Турчак.

- Предстоит ротация Генсовета. В Уставе партии предусмотрена ротация не менее 15%, соответственно, это будет 15 или 20%, пока мы точно сказать не можем. Но из этого числа не менее половины должны быть представителями регионов. Нам бы хотелось, чтобы в состав федеральных руководящих органов «Единой России» вошли представители первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе, - подчеркнул Турчак. - На данный момент их представительство недостаточно.

Кроме того, Турчак отметил, что планируется усилить работу региональных отделений партии за счет увеличения их удельного финансирования.

- Нужно сделать так, чтобы не только региональные, но и первичные отделения стали постоянным важным фактором в системе функционирования партии, - пояснил и.о. секретаря Генсовета.

Турчак сообщил о предстоящем переформатировании структуры межрегиональных координационных советов (МКС), которые ранее были полностью привязаны к федеральным округам, но затем их раздробили.

- Сегодня МКС привязаны по своей нарезке к избирательным округам. Я буду предлагать изменить эту систему и вернуться к старой проверенной нарезке с полной привязкой к федеральным округам. Особенно это будет важно в ходе избирательного цикла в марте 2018 года. У нас будет тогда понятная связка с региональными отделениями партии, - сказал он.

По его словам, в течение полутора ближайших месяцев будет проведен аудит партийных проектов.

- Сегодня у нас работают 25 партпроектов. И я считаю, нужна оптимизация этого направления. Сколько их останется в итоге – сказать сложно. Возможно, 10 или 15 – те, которые имеют наиболее высокое электоральное значение. Мы укрупним те проекты, деятельность которых пересекается, - сообщил Турчак.

Не менее важна и оптимизация деятельности внутрипартийных платформ «Единой России», которые, по мнению и.о. секретаря Генсовета, должны организовать работу на межрегиональном уровне. - Они должны стать каналом получения обратной связи, лифтом идей и инициатив из регионов, а также наказов людей, - считает он.