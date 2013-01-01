Автомобили Хорошавина выставлены на торги незаконно - адвокат

Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина считает, что его автомобили незаконно выставили на торги.

Напомним, на днях стало известно, что Росимущество продает с молотка «Мерседес», «Бэнтли» и «Лексус», конфискованные у бывшего главы региона в ходе обысков в 2015 году.

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Дело Хорошавина

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» Ольга Артюхова, она в целом не согласна с решением суда об обращении имущества своего подзащитного в доход государства. Продажа на аукционе - незаконна.

В 2015 году Генеральная прокуратура произвела оценку изъятого имущества. Сумма вышла «кругленькой», поэтому возник резонансный вопрос - откуда у Хорошавина столько денег на приобретение дорогих автомобилей? Но, как подчеркнула Артюхова, в итоге на аукцион машины выставлены по стоимости, которая в два раза меньше той, которую озвучивала генпрокуратура.

- Более того, мы говорили о том, что имущество приобреталось в разные периоды жизни Хорошавина и членов его семьи, в том числе до того, как он стал губернатором. При этом автомобили изъяты не только у моего подзащитного, но и у его совершеннолетнего сына, который в принципе не является субъектом по закону, в соответствии с которым было изъято имущество. Транспорт жены всегда декларировался, в справках губернатора о доходах и расходах он был указан, - сказала Артюхова.

«Губернаторские» автомобили реализуют на аукционе в электронной форме на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Преференций для кого-либо не будет, подать заявку на участие в аукционе сможет любой желающий. Вырученные от продажи деньги поступят в федеральный бюджет.