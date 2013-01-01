Почтальоны тоже отпразднуют День народного единства

В связи с предстоящим Днем народного единства изменился график работы отделений Почты России с 3 по 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, почтовики отметят этот праздник вместе со всеми жителями страны - суббота 4 ноября станет и для них выходным днем.

3 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше обычного. А на следующий, праздничный день доставка почтовых отправлений и периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков производиться не будет. Пресс-служба сообщает, что 5 ноября для почтовиков пройдет в обычном порядке, а в понедельник, 6 ноября, отделения будут работать по графику, установленному для субботнего дня.

Почта России входит в перечень стратегических предприятий страны и включает 42 тысячи отделений. Предстоящий День народного единства отпразднуют около 350 тысяч ее работников.