Сахалинскому убийце-рецидивисту увеличили срок наказания до 13 лет

Сахалинский областной суд увеличил срок наказания убийце-рецидивисту из Углегорска. Он проведет в исправительной колонии особого режима 13 лет.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в апреле этого года неоднократно судимый местный житель в пьяном состоянии ударил не меньше 10 раз ножом мужчину. Причиной послужило неприязненное отношение преступника к погибшему. По приговору суда его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Однако прокурор не согласился с приговором, обжаловал его в суде апелляционной инстанции. Он посчитал, что убийца заслуживает более строгого наказания, так как ранее уже совершал особо тяжкие преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.