Было и стало: детская железная дорога в Южно-Сахалинске

Детская железная дорога в городском парке культуры и отдыха Южно-Сахалинска была построена в далеком 1954 году и стала второй на Дальнем Востоке. В строительстве участвовали комсомольцы и солдаты батальона железнодорожных войск под командованием полковника Твердова.

Вокруг озера Верхнее был уложен кольцевой путь протяженностью 2 километра. В западной и восточной частях кольца появились две станции — «Комсомольская» и «Пионер». На первой был построен деревянный вокзал. На второй — высокая платформа.

Официальное открытие ДЖД состоялось 6 июня 1954 года. На тот момент дорога располагала одним паровозом УК-159–238 с видоизмененными будкой и ходовым мостиком и тремя двухосными деревянными пассажирскими вагонами, построенными в начале прошлого века.

В 1990 году подвижной состав полностью обновился: получены тепловоз ТУ7–2628 и пять пассажирских вагонов ПВ 51. Сегодня парк малой дороги насчитывает восемь пассажирских вагонов и два тепловоза. Это настоящее железнодорожное предприятие и учреждение дополнительного профессионального образования школьников, ориентирующее подростков на профессии железнодорожного транспорта. Здесь ребята в возрасте от 12 до 17 лет получают представление о разных железнодорожных профессиях: машинист, проводник, дежурный по вокзалу и станции, диктор, диспетчер, приобретает навыки работы.

Кстати, первый набор юных железнодорожников состоялся еще до открытия железной дороги, в октябре 1953 года, тогда на обучение поступили 520 школьников. Сейчас в клубе юного железнодорожника занимаются около 150 ребят.

В феврале 2016 года состоялось эпохальное для ДЖД событие - снесли старое здание станции Комсомольской. Новое здание, которое открылось в ноябре 2016 года, сохранило архитектурную черту предшественницы – башенку со шпилем. В ближайшие годы Российские железные дороги планируют вложить 25 млн рублей в техническое оснащение и дополнение жд-пути. Поставят новые светофоры, вагоны для людей с ограниченными физическими возможностями с широкими дверями для инвалидных колясок. После технического переоснащения ребенок сможет одним кликом компьютерной мыши управлять всей железной дорогой.