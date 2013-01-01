Ростелеком в Южно-Сахалинске обеспечил Интернетом исторический парк «Россия – моя история»

Ростелеком предоставил высокоскоростной доступ в Интернет новому историческому парку «Россия – моя история», который с 4 по 6 ноября откроет двери для всех желающих. Компания организовала в здании исторического парка выделенный канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с.

- Ростелеком имеет большой опыт работы по обеспечению крупных мероприятий качественными услугами связи. Мультимедийный исторический парк – масштабный социально значимый проект. Жителям Сахалинской области будет интересно изучать родную историю с помощью современных технологий, – рассказывает Инна Нестерова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».

В историческом парке в Южно-Сахалинске гостям будут представлены четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя история». Кроме федеральных, будут также и региональные экспозиции.

- Исторический парк уникален тем, что на одной площадке вы можете узнать историю нашей страны от древнейших времен до 2016 года. У нас нет артефактов, все экспонаты мультимедийные. Вся история здесь подвижная, живая, в картах, статистике и диаграммах. Кроме того, гостей ждут интерактивные викторины и другие сюрпризы, – сообщил Юрий Филипенко, директор музейно-мемориального комплекса «Победа».

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в Южно‐Сахалинске состоится презентация первых экспозиций мультимедийного проекта исторического парка «Россия — моя история». Они будут открыты с 13:00 до 19:00. В праздничные дни, 5 и 6 ноября, исторический парк «Россия — моя история» будет работать с 11:00 до 18:00 для экскурсионных групп. Вход для всех посетителей в эти дни будет бесплатным. После он закроется до окончательного завершения строительства.

Парк «Россия – моя история» – это крупнейший общероссийский мультимедийный проект, «живой» учебник, в котором вся история страны представлена панорамно при помощи современных технологий. Парк в Южно-Сахалинске – часть федерального проекта, аналогичные парки действуют в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде.