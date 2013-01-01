Уикенд в столице: День народного единства, рок и «На островах чудес»

Рекомендуем субботу встретить всей семьей. Повод для этого более чем подходящий – День народного единства. Южносахалинцев 4 ноября порадуют обширной программой под девизом «Искусство объединяет». Праздник стартует в 10:30 с шествия от Воскресенского кафедрального собора до кафедрального собора Рождества Христова на площади Победы. В течение дня горожане побывают на открытии Исторического парка «Россия — моя история», концерте, интерактивных площадках, в рамках которых состоятся мастер-классы и дегустация национальных блюд и квесты.

Их ждет в субботу XV Дальневосточный фестиваль альтернативной музыки имени Дмитрия Донского . Он был лидером сахалинского рок-движения и барабанщиком группы DEATHONATOR. В августе 2003 года он трагически погиб в авиакатастрофе на Камчатке в составе команды губернатора Игоря Фархутдинова. На сцене Дома культуры железнодорожников в Южно-Сахалинске выступят «С.Т.О.Л.», «Инау», «Гвоздодёры», Autopsy Night и гости из Хабаровска – группа Ingeborga. Начало концерта – в 17:00.

Ноябрь в России проходит под знаком 100-летия Великого Октября . Сахалинский областной художественный музей предлагает посетить экспозицию «7 ноября – первый солнечный день в жизни пролетариата». Экспонаты расскажут, как менялось искусство в революционный период и какую роль оно играло в то время. Посетители выставки увидят символ и лицо революционных событий 1917 год – портреты Ленина, выполненные советскими и российскими художниками, которые прослеживают жизненный путь вождя мирового пролетариата.

Театралам всех возрастов приготовлен чудесный подарок – фестиваль кукольных театров «На островах чудес». В субботу советуем не пропустить в Сахалинском театре кукол выступление коллектива из Еревана – государственный театр кукол им. Ованеса Туманяна. Гости покажут необычный спектакль ««Сказка, упавшая с небес». Трогательную историю о любви сопровождают великие темы Баха, Моцарта и Паганини. Начало показов – в 11:00, 13:00 и 15:00.

А 5 ноября на сцене театра кукол мастерство демонстрируют артисты из Магадана. Областной театр кукол представит зрителям «Сказки маленького лисенка». Спектакль говорит о дружбе, верности, любви, о тех важных ценностях, которым учат малыша с детства. Начало показов – в 10:00, 11:00 и 12:00.